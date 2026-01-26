柄本佑、共演俳優への“ファン告白” 2人で風呂シーンも「人間性が見えた」【木挽町のあだ討ち】
【モデルプレス＝2026/01/26】26日、都内で映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）の完成披露舞台挨拶が行われ、主演の柄本佑をはじめ、渡辺謙、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、沢口靖子らキャストと、メガホンをとった源孝志監督の総勢12人が登壇。柄本は「熱い思い」を明かした。
【写真】柄本佑・渡辺謙・長尾謙杜ら豪華集結
作品冒頭では、柄本演じるあだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎が、芝居小屋「森田座」を訪れ、瀬戸演じる一八と出会うシーンから物語が動き出す。
撮影を振り返った柄本は、「僕はもともと瀬戸さんのファンで、作品も拝見させていただいていたんです」と告白。以前から瀬戸に注目していたことを明かした上で、念願の共演について「面と向かって言うのもあれなんですが、僕は勝手に瀬戸さんとの相性の良さを感じていました」と、手応えをにじませた。
この言葉に瀬戸も照れ笑いを浮かべながら、「僕も（相性の良さを）感じていました。最初のシーンから、お互いの空気感が合っているなと」と共感。柄本は「（瀬戸との共演は）とっても楽しくて、あっという間に過ぎてしまいました」と、憧れの俳優との時間を名残惜しそうに振り返った。
さらに劇中では、2人が一緒に風呂に入るシーンもあるという。共演者からそのエピソードが明かされると会場はざわついたが、柄本は「あのシーンは、お互いの人間性が見えて、とてもいいシーン」と語り、2人の関係性を象徴する印象的な場面であることをアピールしていた。
この日は豪華な面々総勢12人が一堂に会し、階段を下りながら登場して盛り上げた。
第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の傑作時代小説『木挽町のあだ討ち』を映画化。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く本作は、『このミステリーがすごい！2024年版』『ミステリが読みたい！2024年版』などにも選出され、2025年には歌舞伎としても上演され大きな話題を呼んだ。日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描き出す。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
