冬服に飽きたら“この1枚”！【ユニクロ】大人のシャレ見え♡「春カラーシャツ」

冬の着こなしにマンネリを感じたら、そろそろシャツの出番かも。【ユニクロ】×【JW Anderson（ジェイダブリュー アンダーソン）】の新作には、1点投入で春を感じさせる爽やかカラーのシャツが登場しています。重ね着もしやすく、今の時期から無理なく取り入れられるのも嬉しいポイント。冬コーデを軽やかに更新してくれそうな、大人に似合うシャツに注目です！

ショート丈 × ボクシーシルエットが好バランス

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

なめらかそうなコットンレーヨン素材で、きれいめにもカジュアルにも振れるのが魅力です。ショート丈とボクシーなシルエットで、シンプルながらもおしゃれ見えを狙えるバランスが◎ 襟をセーターから覗かせたり、Tシャツの上に羽織ったりと、今から長く活躍してくれそうです。

爽やかカラーは1枚で春の主役に！

シャツは3色展開で、ホワイト・ライトグリーン・ブルーの爽やかなカラーが揃います。目を引くカラーシャツを選べば、春を先取りした軽やかな印象にアップデートできそう。ホワイトのパンツや明るめカラーのジーンズとの組み合わせがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

Writer：Anne.M