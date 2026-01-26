親が30代弟に振り込んでいたのは「婚活代」！？ 会話講座に美容院代。「待って、老後資金は」慌てて私は

実家へ帰省した時、母のスマホで偶然目にした「弟への振り込み完了」通知。

母が口にしたまさかの「送金理由」にびっくり！？

筆者の友人F子が実際に体験した家族エピソードをご紹介します。

帰省した時に目撃した「振込完了」通知

実家へ帰省して、母のスマホを借りて天気を見ていた時のこと。

「弟名義への振込完了」という通知の文字が。

「弟への振り込み？」



不思議に思った私が

「これって？」



と聞くと、母は

「実は弟に、お金がかかってねえ」



とのんびりした口調で告白するのでした。

弟への送金の理由は、まさかの！？

詳しく聞くと、なんと両親は



「結婚相談所に通う弟へ資金援助している」



とのこと。

しかも、その内容もとても課金がかっていて「え！」と驚く私。

最初は登録料、次にプロフィール写真。



その後は

「自然体がいい」



と相談所の担当者にアドバイスされて写真を撮り直したり

「清潔感が足りない」



とアドバイスされて服を買ったり、美容院を紹介されたり。

さらに最近は

「会話力をもうちょっと」



と言われ、紹介された講座に通っているとのこと。

弟の貯金はみるみる減っていき、困った末に「助けて！」と両親へ頼ってきたとのこと。

家族会議を決行！

母は

「ちゃんと結婚しようとしてるんだもの、応援したい」



と言い、父は

「最後までやらせてみよう」



と言いましたが、私としては

「最後まで、って一体どこまで？」



と突っ込まずにはいられませんでした。

私は家族会議を開き、弟には婚活でかかった費用や領収証を持参してもらうことに。