NARROWORLDが、第8弾となる新曲「メロ尊い feat. 浜野はるき」を1月28日に配信リリースすることを発表した。

NARROWORLDは、マルチプロデューサー・maeshima soshiと、シンガー&トップライナー・OHTORA、ジャケットとMVのアートワークを担当している絵師・Dai/NEW JACKの3名で結成されたユニット。音楽×動物のアニメーション作品を届けるこの企画は、リリースごとに様々な客演アーティストがキャラクター化し登場している。

今作「メロ尊い」では、毒も夢も可愛く歌いこなし、ギャルマインドで女の子の本音を紡ぐガールズスポークンシンガー・浜野はるきが”猫”に扮して参加した。

「生きているだけで私は尊い」という歌詞のフレーズを軸に、自分を否定しがちな日常や他人の視線から解放される強さを、ハイパーポップならではのカラフルで攻撃的なサウンドに乗せて描いた、全肯定型のポジティブソングとなっている。

また、楽曲のミュージックビデオもリリース当日となる1月28日(水)20時にYouTubeプレミア公開される。こちらもお楽しみに。