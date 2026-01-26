きのう投票が行われた立山町長選挙は開票の結果、現職の舟橋貴之さんが6回目の当選を果たしました。



結果からは、有権者の多選に対する批判も垣間見えます。助田記者のリポートです。





「バンザイ バンザイ バンザイ」



６選を果たした舟橋貴之さん

「改めて舟橋貴之が再起動する、そういうつもりでこれからの4年間働いてまいりたい」



6回目の当選を果たした舟橋さんは60歳。



7300票余りの支持を得て、現職と新人の一騎打ちだった16年ぶりの選挙戦を制しました。





5期20年で培った人脈や公共施設の集約・複合化などの実績が評価されたといえます。敗れた新人の渡辺正信さん（60）は現職の多選を批判し開かれた町政をつくると訴え、投票総数のおよそ4割、4000票余りを獲得しました。町内に、多選への批判が一定数あることをを示す結果でした。舟橋貴之さん「多選のデメリットは兼ねてから あると思っておりました。できれば長くやらない方がいいと思います。一方、当選回数を重ねることによって特に町村長はそうなのかもしれませんけれどもいま富山県の町村会長をさせていただいて頻繁に東京に行く機会があります。情報収集を取ることができたということはメリットなんではないかと思います」投票率は大雪の影響もあって55.95パーセントと前回16年前の78.67パーセントを大きく下回り、陣営が想定した60パーセントも下回る結果となりました。町中心部、五百石駅周辺の再開発や2027年度からの再構築事業を目指す地鉄・立山線の活性化など課題が山積する中、次の4年間はより町民の思いを反映した町政運営が求められます。舟橋貴之さん「まずは職員の皆さんにご理解いただいて、そして町民の皆さん方にしっかりと説明していく。そして、一番大事なこと、前から言ってますけども、次の世代に過度な負担を残さないような行政。そういった考え方でこれからもいきたいと思います」舟橋町長の新たな任期は来月10日から4年間です。