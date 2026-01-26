「100％自分が悪い」も飲酒は否定 群馬・伊勢崎親子3人死亡事故
飲酒運転をして乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われている男の被告人質問が26日に行われました。男は「100％自分が悪い」と法廷で述べましたが、飲酒については否定を続けています。
■飲酒については一貫して否定
2024年5月、ゴールデンウイーク最終日に群馬県伊勢崎市で起きた事故。乗用車に乗っていた塚越湊斗ちゃん（当時2歳）と父親の寛人さん（当時26歳）、祖父の正宏さん（当時53歳）の3人が亡くなりました。
突然奪われた、家族の日常。遺族は…。
湊斗ちゃんの母（今月14日）
「アルコールを飲んでいない発言を聞いてから怒りしかなくて」
湊斗ちゃんの祖母（今月14日）
「怒りと涙とぐちゃぐちゃな感情になった」
飲酒運転をして家族3人を死亡させた罪などに問われているのは、トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）です。事故後、基準値以上のアルコールが検出されていました。
鈴木吾郎被告（71）（今月14日）
「アルコールを飲んだ事実はありません」
しかし、これまでの裁判では、事故を起こしたことは認めるも飲酒は一貫して否定。
■「覚えていない」「記憶にない」など繰り返す
迎えた26日の被告人質問。争点はやはり、運転にアルコールの影響があったのかどうかです。
検察側
「運転の感覚を正しく認識できていなかったのはなぜですか？」
鈴木吾郎被告（71）
「…」
検察側
「アルコールの影響があったことを否定しますか？ 否定しませんか？」
鈴木吾郎被告（71）
「否定します」
検察側の質問では、飲酒を再び否定。検察側は、過去にもドライブレコーダーにお酒のようなものを飲む様子が映っていたと指摘。
検察側
「何を飲んでいたんですか？」
鈴木吾郎被告（71）
「いや、知らないです」
検察側
「焼酎をバレないように一気飲みしていたのではありませんか？」
鈴木吾郎被告（71）
「覚えていないです」
自身の行動について、「覚えていない」「記憶にない」などと繰り返した鈴木被告。弁護側から、いまの気持ちについて問われると…。
鈴木吾郎被告（71）
「100％自分が悪い。慣れもあったと思います、これくらい大丈夫だろうと。えらいことしちゃったなぁと、遺族や被害者に申し訳ないと思います」