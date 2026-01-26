飲酒運転をして乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われている男の被告人質問が26日に行われました。男は「100％自分が悪い」と法廷で述べましたが、飲酒については否定を続けています。

■飲酒については一貫して否定

2024年5月、ゴールデンウイーク最終日に群馬県伊勢崎市で起きた事故。乗用車に乗っていた塚越湊斗ちゃん（当時2歳）と父親の寛人さん（当時26歳）、祖父の正宏さん（当時53歳）の3人が亡くなりました。

突然奪われた、家族の日常。遺族は…。

湊斗ちゃんの母（今月14日）

「アルコールを飲んでいない発言を聞いてから怒りしかなくて」

湊斗ちゃんの祖母（今月14日）

「怒りと涙とぐちゃぐちゃな感情になった」

飲酒運転をして家族3人を死亡させた罪などに問われているのは、トラック運転手の鈴木吾郎被告（71）です。事故後、基準値以上のアルコールが検出されていました。

鈴木吾郎被告（71）（今月14日）

「アルコールを飲んだ事実はありません」

しかし、これまでの裁判では、事故を起こしたことは認めるも飲酒は一貫して否定。

■「覚えていない」「記憶にない」など繰り返す

迎えた26日の被告人質問。争点はやはり、運転にアルコールの影響があったのかどうかです。

検察側

「運転の感覚を正しく認識できていなかったのはなぜですか？」

鈴木吾郎被告（71）

「…」

検察側

「アルコールの影響があったことを否定しますか？ 否定しませんか？」

鈴木吾郎被告（71）

「否定します」

検察側の質問では、飲酒を再び否定。検察側は、過去にもドライブレコーダーにお酒のようなものを飲む様子が映っていたと指摘。

検察側

「何を飲んでいたんですか？」

鈴木吾郎被告（71）

「いや、知らないです」

検察側

「焼酎をバレないように一気飲みしていたのではありませんか？」

鈴木吾郎被告（71）

「覚えていないです」

自身の行動について、「覚えていない」「記憶にない」などと繰り返した鈴木被告。弁護側から、いまの気持ちについて問われると…。

鈴木吾郎被告（71）

「100％自分が悪い。慣れもあったと思います、これくらい大丈夫だろうと。えらいことしちゃったなぁと、遺族や被害者に申し訳ないと思います」

今月30日には遺族の意見陳述も予定されていて、判決は、来月13日に言い渡されます。