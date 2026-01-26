犬が肥満になってしまう原因4つ

ぽっちゃりしているワンコは愛嬌たっぷりで可愛らしいものですが、犬の健康を考えるといかがなものでしょうか。犬が太ってしまう原因と、ついついやってしまう飼い主さんのNG行為を見ていきましょう。

1.食べすぎ

犬が肥満になる一番の原因は、食べすぎによるカロリーオーバーです。犬にも満腹中枢はありますが人間より機能が鈍いため、与えられた分だけ食べてしまいます。「食べられるときに食べる」という野生時代の本能も残っていると考えられます。

ついついおやつを与えすぎたり、人間用の食べ物をおすそ分けしていませんか？『喜ぶから』『かわいそう』といった心情は理由にはなりません。こういった行為を続けていれば当然太っていきます。

ライフステージに合わせた、そして愛犬の体格・体重に見合ったフードを用意しましょう。どのフードが愛犬に適しているか分からない…そんなときは、獣医師にアドバイスをもらうのもおすすめです。

2.運動不足

散歩の時間が短い、少ないと摂取量に見合ったエネルギーを消費できません。ドッグランを利用したり、広い公園をロングリードで走らせるなど、日ごろの運動不足を解消できなければたちまち肥満となってしまいます。悪天候で散歩に行けないときは、積極的におうちで遊びましょう。

「小型犬は散歩がいらない」これは誤りです。体の小さい犬も散歩は必要です。運動不足解消だけではなく、匂いや音などさまざまな刺激からストレスも発散できます。日ごろから体を動かさないと、ますます運動嫌いになってしまい悪循環を生んでしまいます。

3.去勢や避妊手術の影響

去勢・避妊手術は約７割の飼い主さんが受けさせたという調査もあるほど、広く浸透しています。もちろんメリットがあると考えて手術するわけですが、術後はホルモンバランスが変化し太りやすくなるので注意が必要です。

手術前と同じ量を与えていてはすぐに肥満になってしまいます。専用のフードも販売されていますので、術後の愛犬には適したフードを与えるようにしましょう。

4.ストレス

犬は過度なストレスを抱えると体重が増加することも。引っ越しなどの環境の変化、留守番時間が長い、飼い主さんとのコミュニケーション不足など、原因は実にさまざまです。

気を紛らわせたり安心感を得るために食べる、もしくはストレスによるホルモンバランスの乱れで代謝が低下して体重が増加する場合があります。人間でいう「やけ食い」に近いと考えられています。

犬の太りすぎによる悪影響とは？

犬の肥満でもっとも恐ろしいことは、病気のリスクが高まることです。さらに免疫力、生活の質が低下し少し動くことすら億劫になってしまいます。犬の太りすぎによる悪影響は以下の通りです。

心臓や呼吸器の病気 関節や骨の病気 糖尿病 皮膚炎

ざっと挙げただけでもこれらの病気の発症リスクが上がってしまいます。体重増加は体のあらゆる部位に負担をかけます。気管虚脱などの呼吸器系疾患、関節炎、ヘルニア、小型犬に多い心疾患である僧帽弁閉鎖不全症は肥満により悪化することが懸念されます。

免疫力低下は皮膚炎などあらゆる疾患の発症リスクを上げてしまいます。人は自分自身で節制できますが、犬にそれを求めるのは難しいもの。愛犬の適正体重を知り、健康管理をしっかり行うことは飼い主さんの務めです。

まとめ

犬の肥満の原因で多いのは「食べすぎと運動不足」です。消費カロリーより摂取カロリーが上回ることが肥満へとつながります。太りすぎるとさまざまな病気のリスクもぐんと跳ね上がってしまいます。

大切な愛犬と一日でも長く一緒にいるために、健康管理はしっかりと行ってくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)