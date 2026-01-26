1月25日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。次女・萌歌（もか）ちゃんが2歳の誕生日を迎えたことをお祝いショットと共に報告し、成長を喜ぶ母としての思いを綴った。

【写真】長女＆次女のほっこり姉妹SHOTなども公開

この日、安は「2歳。」と題してブログを更新すると、「23日で次女が2歳に」と報告。

続けて、“2”をかたどったピンク色のバルーンを楽しそうに抱える娘の姿、“Happy Birthday”と書かれた風船を背景にした安と次女の親子ショットや、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと次女との姉妹ショット、“もかちゃんおたんじょうびおめでとう”のメッセージ付きのバースデーケーキの写真など、温かいお祝いムードが伝わってくる写真を多数公開した。

その上で、「いつもにこにこ、 最近はありがとう、おいしいね、 を色んなところでたくさん言っています笑」「イヤイヤも始まりましたが、 我が家の癒しの存在の次女。」「これからもすくすく元気いっぱい、 毎日を過ごせますように」と願いを込めて、ブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「もかちゃん、おめでとう」「パパが一番喜んでいるでしょうね」「健康ですくすく成長すること願っております」「素敵な1年になりますように」などの声が寄せられている。

お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。