FIVE NEW OLDが、3年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Feel』を3月25日にリリースする。

（関連：FIVE NEW OLD、結成からの15年で向き合い続けた命題 新たな旅の幕開け――ツアー『FiNO is』最終公演振り返る）

前作の『Departure : My New Me』（2022年9月）から3年半ぶりとなる今作は、CDと配信にてリリース予定。結成15周年を終えたFIVE NEW OLDが原点に立ち戻り、改めて自らの音楽ルーツと向き合い、感じたまま“踊れる”をテーマに書き下ろした全編英詞の新録9曲が収録される。

CDはワーナーミュージック・ストア限定盤と、ワーナーミュージック・ストアとライブ会場限定で販売される販路限定盤の2形態に。ワーナーミュージック・ストア限定盤には、限定グッズの他に収録曲9曲のデモ音源と、それぞれの曲のライナーボイスがダウンロードできるプレイパスが封入される。

また、すでに発表されている4月4日から全国8カ所をまわるワンマンツアーは、今作のリリースツアーとして開催。会場でCDの販路限定盤を購入した人を対象に、終演後サイン会の開催も予定されている。

＜FIVE NEW OLD HIROSHI（Vo/Gt） コメント＞

利便性が溢れ、「思考」さえAIに預けられるようになりました。意味とか価値を探し求めて忙しなく動くほど、確かな手応えは遠のいていきます。そんな中、理屈ではなく「感じる」ことに身を任せることが大切な気がしています。たとえ思考を手放しても、自分の内側に生まれる感情だけは誰にも奪えないから。人生の本当の豊かさは、無意味に思える瞬間にこそ宿っている。大切な9曲ができました。言葉にしなくてもいい。何かを感じてもらえたら嬉しいです。（Vo/Gt：HIROSHI）

（文＝リアルサウンド編集部）