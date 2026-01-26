全国優勝と準優勝のご褒美は「マグロ」です。神村学園の地元・いちき串木野市のマグロ専門店が全国大会で活躍した神村学園サッカー部にマグロの漬け丼をご馳走しました。



全国大会で活躍した神村学園サッカー部。男子の全国優勝と女子の全国準優勝のお祝いに串木野市漁協直営のマグロ専門店『海鮮まぐろ家』が神村学園の男女サッカー部を招待しました。





(串木野市漁協・早粼達哉 組合長）「すごく感動した。日本一ですから。これは絶対、うちに呼ばないといけないと思った。これでいちき串木野の名前が全国に出る」選手たちに振る舞われたのはマグロの漬け丼・大盛です。(海鮮まぐろ家 中村栄吉料理長）「地元のマグロを思う存分、食べて頂きたい」選手たちは大盛のマグロの漬け丼をぺろりと平らげました。（神村男子サッカー部 岡本桂乙選手)「海鮮を食べる機会があまりないので、めちゃくちゃおいしかった」(神村女子サッカー部 折田陽和選手)「当たり前のことじゃない。すごくありがたいし、うれしい」男子サッカー部の有村圭一郎監督は、いちき串木野のマグロの「広告塔」としても頑張りたいと感謝を述べました。(神村男子サッカー部 有村圭一郎監督)「この町が誇るマグロを、全国にアピールできるよう、できることを積み上げていきたい」全国大会の開会式で男子サッカー部は、サワーポメロを手に入場し、話題となりました。(サワーポメロ農家 池之上國義さん)「サワーポメロを掲げて入場してもらいましたが、それを作っていたのが私です」地元のサワーポメロ農家池之上さんも駆けつけ、男女サッカー部の活躍を祝って、サワーポメロを贈りました。（会場での話）「このサワーポメロ、優勝ポメロと呼ばれているみたいで、これからは「優勝ポメロ」といブランドで育てていきたい」町の応援を背に神村の挑戦はこれからも続きます。