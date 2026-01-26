【4連勝】ブルーサクヤ鹿児島は年明け初ホームで無敗の首位・香川を撃破 接戦制したチーム一丸の守備
（磯脇琢磨アナウンサー）
「リーグH初代女王のブルーサクヤ鹿児島は、年明け圧ホーム戦を首位・香川と対戦。選手権優勝の勢いのままリーグ4連勝となるでしょうか」
女子ハンドボール6位のブルーサクヤ鹿児島は、リーグ無敗で首位の香川とホームで対戦。
（磯脇琢磨アナウンサー）
「残り1分を切りました。鹿児島と香川の前半。尾関から川島、中央、スライドしていく。シュート！決まった！逆転！ブルーサクヤ鹿児島ひっくり返しました」
前半終了間際に川島のシュートで逆転に成功し。試合を折り返します。
後半は逆にブルーサクヤが、一時5点のリードも奪いますが、終盤に逆転を許す場面も。しかし、得点ランキング6位・宇治村の連続得点で再び勝ち越すと…
（磯脇琢磨アナウンサー）
「ロングパスだ。サイドチェンジ使って中央のシュートはナイスキーパー！宝田再び止めました」
守護神・宝田が勝利を後押し。チーム一丸で守り抜いたブルーサクヤ鹿児島が、31対29でリーグ4連勝を果たしました。
（ブルーサクヤ鹿児島・宝田希緒選手）
「試合をやっていく中で勝負所、ここで止めたらでかいという場面がある。来るぞという気持ちで準備していましたずっと」
（ブルーサクヤ鹿児島・宇治村唯選手）
「ここは自分がやるしかないという気持ちで最後は無我夢中で点を取りに行った」
4位に浮上したブルーサクヤは1月31日に、アウェーで最下位11位の大阪と対戦します。