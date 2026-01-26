「赤ピクミン」菊池風磨、シュールなドラマオフショットに反響！ 「顔がwwww虚無でwwww」
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）の公式X（旧Twitter）アカウントは1月26日、投稿を更新。主演のtimelesz・菊池風磨さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】菊池風磨のシュールなドラマオフショット
ファンからは「赤ピクミン」「色々気になるけどwwwww」「なんかフィットしてて好き」「フリーサイズのコスチューム笑ったw」「顔がwwww虚無でwwww」「菊池風磨は不憫が似合う」などの声が寄せられました。
「菊池風磨は不憫が似合う」同アカウントは「ユタニが用意したコスチューム?にナガレはこの表情」と説明し、1枚のオフショットを投稿。赤い全身タイツを着用した意外な姿の菊池さんが写っています。本意ではないのか、顔に生気がないのがシュールで面白いです。
「何の表情!?www」「嫌そうな顔可愛い〜」また、24日の投稿でも菊池さんが赤いタイツを着用した姿を公開。こちらでは少し嫌そうな表情をしています。ファンからは「何の表情!?www」「嫌そうな顔可愛い〜」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)