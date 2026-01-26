解散から投開票まで16日間と、異例の超短期決戦となった衆議院選挙が27日、公示されます。

石川県内3つの選挙区に前職と新人、合わせて10人が立候補を予定し、「真冬の舌戦」に挑みます。

石川1区「候補者乱立の様相」

24日、事務所開きを行ったのは自民党・前職の小森卓郎氏は関係者ら160人を前に決意を語りました。

石川1区・小森卓郎氏「景色が違う」

◇小森卓郎氏…「さまざまな点で見通しが悪い、どんなふうになるんだろうという不安も大きく抱えているが、しかしながらそれに打ち勝って、さらに大きく、大きく金沢のため、石川のため、日本のための仕事に邁進してまいりたい」

その「不安」とは野党による新党結成の動き。自民・公明の連立解消により、「公明票」が見込めないことが不安材料のひとつです。

◇小森卓郎氏…「これまでとは景色が違うというか状況が変わっている。変わっているのはそれぞれがその通りだと思うので、しっかりと一歩一歩できることを積み重ねていきたい」

石川1区・小竹凱氏「地方創生ロールモデルに」

国民民主党・前職の小竹凱氏は記録的な大雪とも戦うことに。予定していたイベントや集会は軒並み中止となり、選挙カーも雪に埋もれる事態となりました。

前回は比例復活を果たした小竹氏ですが、今回は小選挙区での議席獲得を狙います。

◇小竹凱氏…「（議員になり）2年も経っていないから、まだまだ知名度は足りていない。金沢こそが地方創生のロールモデルとなれると思うので、そうしたメッセージをより強く発していくためにも今回は選挙区にこだわって勝ち切りたい」

突如、降ってわいた選挙戦。前職にも、新人にも、戸惑いの色が見えます。

石川1区・川裕一郎氏「是々非々で向き合う」

参政党・新人の川裕一郎氏は、もともと介護の関係の施設だった場所を選挙事務所にして、急ピッチで準備です。

◇川裕一郎氏…「急な解散だった。国民の皆さんに信を問う、その大義があるのか。金沢の代表に相応しい、そう言われるような活動をこの選挙戦で見せていきたい」

高市総理が掲げる政策には是々非々で向き合うべきとして、「賛同できるものは進め、おかしいものは止めていく」と国政への進出に意気込みます。

◇川裕一郎氏…「非常に厳しいですよね。これは私だけでなく活動する皆さんも一緒だと思う。まずは消費税の減税、そして社会保障費の削減。そのために国はしっかりと財政出動すべきだと思っている」

石川1区・小林誠氏「3度目の執念で」

日本維新の会・新人の小林誠氏は、連立を組む自民党の前職と同じ選挙区で“与党対決”に挑みます。

◇小林誠氏…「私は政治をあきらめることができません。何としても今年、自分自身、政治の表舞台に再度立てるように活動していきたい。3度目の正直ならぬ、3度目の執念の思いで今回出馬の意思を固めた」

食料品の消費税ゼロや、子どもの習い事にかかる財政支援などを通じ、家庭の経済格差に関わらず夢を実現できる社会を目指します。

石川1区・村田茂氏「暮らしを守る」

共産党・新人の村田茂氏は、共産党が掲げる消費税減税を最優先に、物価高騰から暮らしを守る政治を実現させたいと訴えます。

◇村田茂氏…「収入が少ないから、もっと残業して働かざるを得ない状況。大幅な賃上げと自由な時間確保、労働時間短縮を大いに訴えていきたい」

石川2区「前職と新人の一騎打ち」

石川2区は自民党・前職の佐々木紀氏と共産党・新人の坂本浩氏が争います。

石川2区・佐々木紀氏「政治の関心を得票に」

自民党の前職・佐々木紀氏は、国土交通副大臣も務め、今回の選挙では得票数にもこだわり、圧倒的勝利での6期目を目指します。

◇佐々木紀氏…「最近はサナカツということも聞こえ、高市総理への期待も感じるから、そういったものを政治への関心に変えてもらい自分の得票につながっていくことと思っているので、しっかりやっていきたい」

石川2区・坂本浩氏「平和外交を訴える」

共産党・新人の坂本浩氏は、航空自衛隊・小松基地の機能強化を批判し、憲法9条を生かした平和外交を訴えます。

◇坂本浩氏…「実際に国民を戦争に巻き込むという危険性が高市政権のもとで明らかになった。この高市政権でいいのかあるいは高市政権へ右へ右へと靡く政党の集まりでいいのかということが国民の願いと大きく問われる選挙になる」

石川3区「被災地・能登の復旧復興」

被災地・能登を選挙区とする石川3区は、前職同士が相まみえる激戦が予想されています。

石川3区・西田昭二氏「小選挙区で勝利し、能登復興」

自民党・前職の西田昭二氏は、前回はライバルの近藤和也氏におよそ1万6000票及ばす敗れただけに、次は小選挙区での勝利と、能登への思いを訴えます。

◇西田昭二氏…「政治的な思惑によって補正予算、大切な大切な能登半島の復旧・復興の支援の柱である予算に反対する勢力もあるわけです。今回はそういった人々を相手にする選挙」

ただ、これまで長く協力関係にあった公明党の組織票の行方は不安材料です。

◇西田昭二氏…「これまでの関係に改めて感謝申し上げたい。これからは個人的な信頼関係で繋がっていければと思っている」

石川3区・近藤和也氏「中道、近藤党で」

公明党県本部を初めて訪れたのは、中道改革連合からの出馬を予定している前職の近藤和也氏。新党の結党後、谷内代表と初めて面会し結束を確認しました。

◇近藤和也氏…「中道、近藤党として戦ってきた部分を含めて融和させて行ける戦いにしたい」

一方、公明党県本部の谷内律夫代表は「近藤さんを支援していきますが、心情的にはもう本当に西田代議士にも、バッジをつけていただいて、国会議員としてがんばってもらいたい、本当に心苦しい所であります」と、長年支援してきた自民候補への複雑な思いも口にします。

◇近藤和也氏「今回の選挙の結果で与党になれば、当然ながら防災担当大臣は私なんだ、私以外適任はいないと。高市総理に「またダラな選挙をやってと。その分分かっているんでしょうね」ということを示すための戦いにしていきたい」

石川3区・南章治氏「震災の教訓を生かす」

共産党の新人・南章治氏は、能登半島地震からの復旧・復興の遅れを指摘し、志賀原発の廃炉などを訴えます。

◇南章治氏…「（過去の震災の）教訓を生かすという点で逆に遅れているのではないかということを言わざるを得ない、国の力が必要だと。そのために私は国政に出てその役割を果たしたい」

復興への動きが途に就いたばかりの能登。政治課題は山積しています。

衆議院選挙はいよいよあす1月27日、号砲が打ち鳴らされます。