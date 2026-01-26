冬に行きたい「石川県の穴場秘境」ランキング！ 2位「手取峡谷」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷たい空気が張り詰める季節は、自然の輪郭がいっそう際立って見える時期でもあります。人影の少ない秘境を訪れれば、非日常の世界に足を踏み入れたような感覚を味わえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年1月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「石川県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「冬は峡谷の岩肌に雪が積もり、川の流れとのコントラストが美しくなるからです。観光地ほど混雑せず、静かな環境で自然の迫力を感じられる点が魅力的だと思いました」（40代男性／北海道）、「手取峡谷は冬になると周囲の岩肌や木々が雪化粧し、渓谷の深さがより際立つ美しい景観になります。観光地としては比較的静かで、冬はさらに人が少なくなるため、ゆっくり自然を楽しめる点が魅力です。雪と渓谷のコントラストが印象的で、冬にこそ訪れたい場所だと感じています」（40代男性／北海道）、「冬は雪が積もり、手取川の深い谷と白い雪景色がとても美しくなると聞いたためです。観光地としては比較的静かで、冬の自然をゆっくり楽しめる点に魅力を感じました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「冬は空気が澄んでいて、キレイな景色が楽しめそうだから」（30代女性／神奈川県）、「紅葉スポットとして有名だが、冬ならではの雪がたくさん積もった景色が見てみたい」（30代女性／東京都）、「雪景色の白川郷を一度この目で見てみたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年1月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「石川県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：手取峡谷／32票高さ数十mの断崖が続く手取峡谷。冬は深い雪が谷を埋め、霧氷と川の蒼さが見事な対比を見せます。特に「綿ヶ滝」周辺は、雪の中でしぶきを上げる滝の力強さと周囲の静寂が織りなす極上の秘境空間。厳しい北陸の冬ならではの、清冽な絶景が広がるスポットです。
回答者からは「冬は峡谷の岩肌に雪が積もり、川の流れとのコントラストが美しくなるからです。観光地ほど混雑せず、静かな環境で自然の迫力を感じられる点が魅力的だと思いました」（40代男性／北海道）、「手取峡谷は冬になると周囲の岩肌や木々が雪化粧し、渓谷の深さがより際立つ美しい景観になります。観光地としては比較的静かで、冬はさらに人が少なくなるため、ゆっくり自然を楽しめる点が魅力です。雪と渓谷のコントラストが印象的で、冬にこそ訪れたい場所だと感じています」（40代男性／北海道）、「冬は雪が積もり、手取川の深い谷と白い雪景色がとても美しくなると聞いたためです。観光地としては比較的静かで、冬の自然をゆっくり楽しめる点に魅力を感じました」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：白山白川郷ホワイトロード／112票石川と岐阜を結ぶ山岳観光道路が圧倒的1位に。冬期は通行止めとなりますが、入口付近からの景色や白山麓の雄大な冬の自然を象徴する場所として認知されています。手つかずの原生林が雪に覆われ、いくつもの滝が氷結する様子は、まさに北陸を代表する秘境の風景です。
回答者からは「冬は空気が澄んでいて、キレイな景色が楽しめそうだから」（30代女性／神奈川県）、「紅葉スポットとして有名だが、冬ならではの雪がたくさん積もった景色が見てみたい」（30代女性／東京都）、「雪景色の白川郷を一度この目で見てみたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)