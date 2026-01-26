

「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」

日本ピザハットが展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、明星食品とのコラボレーション商品、カップめん「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を監修し、共同開発した。全国のピザハットおよびコンビニエンスストアなどにおいて、1月26日から販売を開始する。

「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」は、ピザハットの人気No.1メニュー「ピザハット・マルゲリータ」の味を、焼そばで再現した商品。もちもち食感の素材を生かすハンドトス生地、日本人好みの濃厚で旨みの強いトマトソース、香り・コク・くちどけにこだわった2種類のチーズ、さらに香り豊かなバジルソースなど。これら「ピザハット・マルゲリータ」の特長を、ピザハット監修のもと緻密に再現した。また、湯切りフタにピザハットの公式サイト・アプリからピザを注文する際に使用できるクーポンを掲載している。これはピザか、それとも焼そばか？ぜひ一度試してみてほしい考え。

商品特徴は、ソースの絡みがよく、食べ応えのある麺とのこと。トマトペーストをベースにローストオニオンを加え、バジルとオレガノで風味を付け、にんにくやチーズ等ピザ風の香りを付けたオイルを合わせたソースとなっている。特製ソースは、バジルペーストにガーリックパウダーを加えた「バジルソース」だとか。あとのせかやくは、粉チーズ、トマトフレーク、パセリ。

［小売価格］328円（税別）

［発売日］1月26日（月）

日本ピザハット＝https://corp.pizzahut.jp

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp