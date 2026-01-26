敷島製パン（Pasco）は、2月1日から「国産小麦」シリーズの新商品として「国産小麦 欧風カレーフランス」「国産小麦 抹茶バウム」を発売する。また、「国産小麦 ミルクコルネ」を「国産小麦 ふんわりミルクコルネ」として、同日リニューアル発売する。



「国産小麦 欧風カレーフランス」

「国産小麦 欧風カレーフランス」は、牛肉やビーフエキスで旨みとコク、深みを出した欧風カレーを、国産小麦100％（手粉を除く）のソフトフランス生地で包み、相性の良いゴーダチーズシュレッドをトッピングして焼き上げた。温めるとさらにおいしく食べられる。

「国産小麦」シリーズの中でもさらに本格的な欧風パンの味わいを求める消費者へ向けたシリーズ、「ArtisanSelection（アルチザンセレクション）」の商品となっている。



「国産小麦 抹茶バウム」

「国産小麦 抹茶バウム」は、国産抹茶を練り込んだ生地を国産抹茶のチョコでコーティングした、国産小麦100％のバウムクーヘン。しっとりやわらかい生地と、国産抹茶のほろ苦さを楽しめる。



「国産小麦 ふんわりミルクコルネ」

「国産小麦 ふんわりミルクコルネ」は、昨年10月に発売10周年を迎えたロングセラー商品。北海道牛乳のミルクホイップクリームの濃厚な味わいを楽しめる、国産小麦100％（手粉を除く）のコルネになっている。

今回のリニューアルでは、消費者に高い評価を得ている“生地のふんわり感”をさらにアップした。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月1日（日）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp