ウエニ貿易は、ドイツ時計ブランド「ZEPPELIN（ツェッペリン）」の日本限定スペシャルエディション「100周年記念シリーズオープンハート オートマティック」から、ケースをゴールドカラーで表現した最新作を、2月20日に発売する。

1930年代、当時の航空機では得難かい快適性と滞在性を兼ね備えたツェッペリン飛行船は、人々の憧れを一挙に集める存在だった。乗船していたのは上流階級やビジネスエリート、文化人といった限られた人々。優雅な時間を味わえるよう船内にはラウンジやダイニングが設けられた一方、乗船客にも“空の社交空間”にふさわしい品格が求められ、男性はスリーピーススーツ、女性は気品あるドレスに身を包み、装いもまた旅の重要な要素だった。

そうしたクラシックな服装と自然に調和していたのが、温かみのあるゴールドの輝き。ゴールドは華美さを誇示する色ではなく、成熟や信頼、美意識を表し、さらには空の旅を味わう者たちの象徴になったのだという。



「100周年記念シリーズオープンハート オートマティック」

ツェッペリンの新作「100周年記念シリーズ オープンハート オートマティック 7662−8」は、こうした1930年代の空の旅の世界観を表現した。ゴールドカラーのケースには、かつて空を旅した人々の品格と、時代を超えて受け継がれるクラシックな美意識が息づいている。

文字盤のカラーは、温もりを感じさせるアイボリー。ケースのゴールドカラーの反射も受けると、いっそうの気品と華やかさを醸成する。長短針にはブレゲ針を採用し、クラシックな優美さを今に伝える。

7時位置には、ムーブメントの心臓部であるテンプの動きが楽しめるオープンハートを設置。毎時21600回振動する精緻が動きを堪能できる。時計の脱着時には、シースルーのケースバックも嬉しいポイント。





飛行船を着想源としたデザインも健在だとか。大きく膨らんだ躯体を連想させるケースフォルムや、丸みを帯びたボンベダイヤル、「ツェッペリンケース」の愛称をもつベゼルレスケースには、世界で称賛されるツェッペリン「100周年記念シリーズ」ならではのデザインコードが宿っている。

ストラップには、カーフレザーを採用。アイボリー文字盤やゴールドカラーケースと好相性のブラウンカラーで染め上げている。

“旅の芸術”として栄華を誇った飛行船のプレステージを、今に伝える。

［小売価格］7万8100円（税込）

［発売日］2月20日（金）

ウエニ貿易＝https://www.ueni.co.jp