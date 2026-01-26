様子がおかしかった夫の不倫がついに確定。しかも不倫相手の女から直接妊活報告!? クズ夫に加えてクズ義父も登場する泥沼状況に、妻はどう立ち向かう？【書評】
不倫した夫とその不倫相手の女に、真っ向から立ち向かう妻を描いた『夫は不倫相手と妊活中』（てん：原作、松本うち：漫画/KADOKAWA）は、ヘビーな泥沼ストーリーを楽しみたい人にピッタリの作品である。
夫からの猛アタックを受けて交際し、結婚と出産を経て順風満帆な生活を送っていた妻。しかしある日突然、夫の不倫相手と思われる人物からメッセージが届く。驚愕の出来事だがそのとき妻は落ち着いていた。実は以前から夫の動向を不審に思い、そしてたまたま彼のスマホを覗き見てしまったことで疑いを持っていたからだ。ようやく確信を持てた妻はそのメッセージを挑戦状として受け取り、戦うことを決意する。
土下座し、泣き、猛省する姿を見せるくせに不倫を繰り返すクズ夫と、さらにその父親は「不倫させたのは妻の責任」という言い分を持ち、息子へのお咎めは一切無いどころか不倫を容認するクズ親であるなど、この物語にはほぼ100％のクズが登場する。だから諦めることなく毅然と彼らに立ち向かう妻の奮戦ぶりは、もはやヒーローものを見ているような感覚になるだろう。不倫は誰かを傷つけ必ず本人にも跳ね返ってくるという学びがありつつ、フィクション、そしてエンタメとしての魅力も兼ね備えた作品だ。
文＝nobutaro