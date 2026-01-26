ほぼ全てが攻撃練習…グランパスのミシャ新監督「攻撃的サッカーが私の哲学」キーマンとして“チーム”を挙げた真意
ミハイロ・ペトロビッチ新監督の下、新たなスタートを切った名古屋グランパス。およそ18年間にわたりJクラブを率いてきた通称・ミシャ新監督と共に、昨シーズン16位からの逆襲を誓います。
■ミシャ監督の哲学「攻撃的なサッカー」
グランパスの選手たちは、沖縄県南風原町で練習に励んでいます。
グラウンド中に響き渡るミシャ監督の熱血指導。練習後に監督にインタビューすると、「加工して5歳若返らせてください」と話し、お茶目な一面も見せてくれました。
ミシャ監督が掲げるのは攻撃的なサッカー。キャンプの練習では、ほぼすべてが攻撃面の練習でした。
ミシャ監督：
「攻撃的なサッカーが私の哲学です。今まで率いてきた広島・浦和・札幌でも、常に攻撃的なサッカーをしてきました。グランパスでも攻撃的なサッカーを披露したいです」
実際に選手たちも…。
藤井陽也選手：
「自分はセンターバックですけど、攻撃の部分でも求められることが増えた」
木村勇大選手：
「前への意識がすごく強くなった」
和泉竜司選手：
「より前をみんなが意識するようになった」
■ミシャ監督「チームこそが最重要な選手」
その中で、監督が思う「キーマン」とは…。
Q.鍵を握るような選手は？
ミシャ監督：
「最も重要なのは“チーム”。全員がチームのためにベストを尽くすことで、チームと選手が成長していきます。チームこそが最重要な選手です。攻撃的で魅力的なサッカーを披露して、昨シーズン悔しい思いをしたサポーターに報いるようなシーズンにしていきたい」