ミハイロ・ペトロビッチ新監督の下、新たなスタートを切った名古屋グランパス。およそ18年間にわたりJクラブを率いてきた通称・ミシャ新監督と共に、昨シーズン16位からの逆襲を誓います。

■ミシャ監督の哲学「攻撃的なサッカー」





グランパスの選手たちは、沖縄県南風原町で練習に励んでいます。



グラウンド中に響き渡るミシャ監督の熱血指導。練習後に監督にインタビューすると、「加工して5歳若返らせてください」と話し、お茶目な一面も見せてくれました。

ミシャ監督が掲げるのは攻撃的なサッカー。キャンプの練習では、ほぼすべてが攻撃面の練習でした。



ミシャ監督：

「攻撃的なサッカーが私の哲学です。今まで率いてきた広島・浦和・札幌でも、常に攻撃的なサッカーをしてきました。グランパスでも攻撃的なサッカーを披露したいです」



実際に選手たちも…。



藤井陽也選手：

「自分はセンターバックですけど、攻撃の部分でも求められることが増えた」



木村勇大選手：

「前への意識がすごく強くなった」



和泉竜司選手：

「より前をみんなが意識するようになった」

■ミシャ監督「チームこそが最重要な選手」





その中で、監督が思う「キーマン」とは…。

Q.鍵を握るような選手は？



ミシャ監督：

「最も重要なのは“チーム”。全員がチームのためにベストを尽くすことで、チームと選手が成長していきます。チームこそが最重要な選手です。攻撃的で魅力的なサッカーを披露して、昨シーズン悔しい思いをしたサポーターに報いるようなシーズンにしていきたい」