東京電力ホールディングス（ＨＤ）は２６日、経済産業相から新たな再建計画「総合特別事業計画」が認定されたと発表した。

柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働のほか、１０年間で３・１兆円のコストを削減するなど経営合理化を進め、収支改善を図る。中長期的な成長投資に向け、外部企業との提携を目指し、近く提携先を募る。

東電ＨＤなどグループ５社合算の収支計画では、福島第一原発の廃炉費用がかさんで２０２６年３月期の最終利益が７３９３億円の赤字になると予想した。しかし、２７年３月期には２５６０億円の黒字に改善すると見込み、３５年３月期には２９９８億円の最終黒字を目指す。今年２月に柏崎刈羽原発６号機、２９年度中に７号機が営業運転することを前提とした。

コスト削減に加え、３年以内に株式などの資産売却で２０００億円の資金を捻出する。一方、ＡＩ（人工知能）の普及で拡大が見込まれるデータセンター（ＤＣ）向けの電力需要を取り込むため、送配電事業などに１０年間で７兆円規模を投資する。

提携の対象は、ＤＣや脱炭素などの分野を想定し、国内外の電力会社や商社、投資ファンドなどから広く提案を募る。２６日に記者会見した小早川智明社長は「必要があれば企業の形を変えていく」と述べ、提案次第では中間持ち株会社の設立や東電ＨＤの株式非公開化など抜本的な組織再編も視野に入れる。

水力や地熱発電など既存事業の強化により、４０年度には販売電力の６割を原発や再生可能エネルギーの脱炭素電源で賄う目標を掲げた。

福島第一原発の廃炉に向けた体制も強化する。目標とする５１年の廃炉完了に向け、ドローン（無人機）やロボットなど廃炉を促進する先端技術に精通した外部の人材採用を進める。