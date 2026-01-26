ヤクルトやメッツで活躍した五十嵐亮太氏が２６日、自身がパーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＲＥＡＬ ＳＰＯＲＴＳ」に出演。昨秋、右肘手術を受けたパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）について言及した。

ダルビッシュは昨季、右肘の不調を抱えながらも投球フォームなどを模索するなどして５勝。「いろいろ工夫してやったんだけど、やっぱりそれでも肘がもたないというところで、シーズンオフにトミー・ジョン（ＴＪ）手術を受けた。これからリハビリですからね」と五十嵐氏。今年は全休してリハビリに専念するが、五十嵐氏は「僕がメジャーにいるときに４０歳でＴＪ手術を受けて、戻ってきた選手がいた。その選手は契約はしてもらえなかったから、自分で手術を受けて、自分で１年間リハビリして戻ってきてメジャーの契約を勝ち取った」とある投手の名前を紹介した。

それはカージナルスなどでクローザーで活躍したメジャー通算３００セーブ右腕のジェイソン・イズリングハウゼン投手。３７歳だった０９年に３度目の手術を受け、リハビリを経て１１年にメッツとメジャー契約を結び同年に５３試合に登板して０８年以来のセーブを挙げ、通算３００セーブを達成。１２年はエンゼルスに移籍し５０試合に登板した。

五十嵐氏は「彼は３０代後半で手術しても、そこから２〜３年プレーしたので。（ダルビッシュは）それとすごく似ていて、全然年齢的にはまだまだいけるなと思ったから。手術したタイミングとしてはすごく良かったと思う」とダルビッシュの選択を支持した。

ダルビッシュについては２４日（日本時間２５日）にサンディエゴの地元紙が引退報道。パドレスと２８年まで３年総額４３００万ドル（約６７億円）が残っているダルビッシュはＳＮＳで引退を否定した上で「パドレスとは昨年から契約破棄しする方向で話をしている」とし、「今は肘のリハビリに完全に集中しており、再び投球できる状態になったらゼロから競争するためにやり直します」などと現状を説明していた。