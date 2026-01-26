新たな「生活の足」誕生なるか!?

2025年10月29日から11月5日までの期間、東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開催されました。

その中でスズキは、軽トールワゴンEV（電気自動車）のコンセプトカー「Vision e-Sky（以下、e-Sky）」を世界初公開し、注目を集めました。

スズキはJMS2025において、これまでの「世界中に、ワクワクの、アンサーを。」から進化した「あなたに、ワクワクの、アンサーを。」というメッセージを込めた「By Your Side」をテーマに掲げました。

e-Skyは、このテーマを体現するモデルとして、日々の通勤や買い物、休日の外出など、軽自動車を「生活の足」として利用するユーザーの毎日に寄り添うEVとして開発されました。

このコンセプトカーは、2023年に発表されたEVコンセプト「eWX」の思想を受け継ぎながら、より市販化を意識した設計となっているのが特徴で、2026年度内の量産化を目指しているといいます。

エクステリアは「ユニーク・スマート・ポジティブ」をテーマにデザインされました。担当者は「軽やかに未来に向かうEVとして開発しています。外観は、あたたかみのあるふくよかなボディやキャラクター性を持たせたフロントフェイスが特徴です」と説明します。3本のラインで構成されたコの字形状のライトやフローティングルーフなどが採用され、親しみやすさと先進性が両立されています。

特定のモチーフはないものの、担当者は「未来に振りすぎず、古くもなりすぎないようなデザインを意識しました」と語っています。展示されたクルマは、光沢のある落ち着いたブルーのボディにホワイトのルーフを組み合わせた2トーンカラーで、先進的でありながら現代の街並みにも馴染む外観に仕上げられていました。

インテリアは、外観と同じくブルーとホワイトの2トーンを基調とした柔らかな色合いで、丸みを帯びた造形が乗員を包み込むような空間を演出しています。また、インパネやシートにはサステナブル素材が用いられ、環境への配慮と質感の高さが両立されています。

公開された主要諸元（参考値）によると、ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1625mmで、乗車定員は4名を想定しており、軽自動車規格に準拠しています。このサイズ感は、市販モデルの「ワゴンR」に近いものです。パワートレインの詳細は明かされていませんが、満充電からの最大航続距離は270km以上とされています。

会場での反響について、担当者は「当社が掲げる未来に向かうEVとして、皆さまに受け入れていただいている印象ですね。反応もかなり良いです」と語っており、eスカイへの期待の高さがうかがえます。会場では、日本の来場者のみならず、海外からの来場者もクルマを囲んで熱心に写真や動画を撮影する姿が見られました。

担当者は量産化に向けて「2026年度中の量産化を目指しています」と前向きな姿勢を見せており、そのサイズ感から市販時にはどのような形で登場するのか、今後の動向に注目が集まります。