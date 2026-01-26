³ØÀ¸YOU 5½µ´Ö¤Ç88¥«½êÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤«¡ªÌî½É¤ÇÄ©¤à¡È»Í¹ñ¤ªÊ×Ï©Î¹¡É¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¶Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤¤¤ÊYOU SP¡×¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¥À¥¤¥Ö¤¹¤ëYOU¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î95Ê¬¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û³ØÀ¸YOU 5½µ´Ö¤Ç88¥«½êÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤«¡ª¡©Ìî½É¤ÇÄ©¤à»Í¹ñ¤ªÊ×Ï©Î¹¡õ¿ÍÀ¸½é¡ª¥Õ¥«¥Õ¥«¤ÎÀã¤Ë¥À¥¤¥Ö
¡Ê2015Ç¯5·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë
¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤«¤éÍè¤¿¥È¥à¤µ¤ó¡ÊÅö»þ22ºÐ¡Ë¡£Êì¹ñ¤ÇÆüËÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜÎ±³ØÃæ¡£³Ø¹»¤Î½ÕµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¡¢»Í¹ñ¤Ç¡Ö¤ªÊ×Ï©¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤ªÊ×Ï©¤È¤Ï¡¢½¤¹Ô¤äµ§´ê¤Î¤¿¤á¡¢»Í¹ñ88¥«½ê¤Î¤ª»û¤ò²ó¤ë½äÎé¤Î¤³¤È¡£Ç¯´ÖÌó8Ëü¿Í¤¬Ä©Àï¤·¡¢Áíµ÷Î¥¤ÏÌó1200Ò¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¿²ÂÞ¤È¥Þ¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢Ìî½É¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤Ë»Í¹ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÊÝÎ±¤Ë¤·¤ÆÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä¡£
¤À¤¬¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã´ÅöD¤Ï¡¢ÍâÆü¸á¸å2»þ30Ê¬¡¢¹â¾¾¶õ¹Á¤Ø¡ª ¤½¤³¤Ë¤ÏÍ§Ã£¤Î¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¤µ¤ó¡ÊÅö»þ24ºÐ/¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¹çÎ®¤·¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤Õ¤È±ó´¬¤¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÃ´ÅöD¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢¤â¤¦Íè¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡© ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£²þ¤á¤ÆÆ±¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇÌ©Ãå·èÄê¡ª
¸á¸å7»þ¡¢ºÇ½é¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤ª»û¡ÖÎî»³»û¡×¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÅþÃå¡£¥È¥à¤µ¤ó¤Î²ÙÊª¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢°áÎà¤Ï·¤²¼3Ëç¡¢T¥·¥ã¥Ä2Ëç¡¢¥º¥Ü¥ó1Ëç¤À¤±¡£³ØÀ¸¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÏË³Î¹¹Ô¤Ê¤Î¤À¡£
Ìë¤âÃÙ¤¤¤Î¤Ç½ÉÇñ¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤È¡¢Îî»³»û¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤òÈ¯¸«¡£Í¼¿©¤Î¤ß¤«¤ó¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î²¼¤Ë¿²ÂÞ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾²¤Ï¹Å¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÏË³Î¹¹Ô¤Ê¤Î¤Ç²æËý¡£¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Î6»þ30Ê¬¤Ë¡£
ÍâÄ«¤Ïµ¤²¹5¡î¤Ç¡¢¿²ÂÞ¤«¤é½Ð¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë´¨¤¤¡£¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤¬Ä«¿©¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿´¤âÂÎ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»û¤ÎÇäÅ¹¤Ø¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ªÊ×Ï©¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Å¬Åö¤ÊºîË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÇ¼¤á»¥¡×¤Ë½»½ê¤ÈÌ¾Á°¤ò½ñ¤¡¢¤ª»²¤ê¤·¤¿»û¤Î¡ÖÇ¼¤á»¥Æþ¤ì¡×¤ËÇ¼¤á¤ë¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¥°¥Ã¥º¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀµÁõ¤ÎÇò°á¡¢¶â¹ä¾ó¡Ê¹°Ë¡Âç»Õ¤Î²½¿È¡Ë¡¢Ê×Ï©³Þ¡¢ÎØ·¶ºÀ¡¢Ç¼·ÐÄ¢¡¢¿ô¼î¤Ê¤É¡¢°ì¼°Â·¤¨¤ë¤È2Ëü±ßÄ¶¤¨¡£²û¤¬¸·¤·¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼¤á»¥¤À¤±¤ò¹ØÆþ¤·¡¢3²ó¡ÖÆîÌµÂç»ÕÊ×¾È¶â¹ä¡×¤È¾§¤¨¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¡¢¥ì¥¸¤Ç2¿Í¤Ë¶â¹ä¾ó¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Í¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÀÜÂÔ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Ë¡¢Ìµ½þ¤Ç½É¤ä¿©¤ÙÊª¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤Î½¬´·¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÀÜÂÔ¤Ç¶â¹ä¾ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2¿Í¤Ï´ò¤·¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤è¤¤¤è¤ªÊ×Ï©¤Ë½ÐÈ¯¡ª ¤Þ¤º¤Ï½çÂÇ¤Á¤Ç¡¢1ÈÖ¤ÎÎî»³»û¤ò»²ÇÒ¡£È¢¤ËÇ¼¤á»¥¤òÆþ¤ì¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÆîÌµÂç»ÕÊ×¾È¶â¹ä¡×¤È¾§¤¨¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ2ÈÖ¤Î¶Ë³Ú»û¤Þ¤Ç¡¢Ìó1Ò¤òÊâ¤¤¤Æ¿Ê¤à¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª»²¤ê¤·¡¢3ÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¤ªÅ¹¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¤ß¤«¤ó¤Î¤ªÀÜÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢88¥«½ê¤ò°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢¤ªÀÜÂÔÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯´¶Æ°¤·¡¢Ê³¤¤Î©¤Ä2¿Í¡£
°ÊÁ°¤ÏÆâ¸þÅª¤Ç¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥È¥à¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·3Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÃ»´ü¸ò´¹Î±³Ø¡Ê10Æü´Ö¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò´Ñ¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î»þ¡¢ÆüËÜ³Ø¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£¥È¥à¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´üÎ±³Ø¤ò·è°Õ¡£¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤ªÊ×Ï©¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢5½µ´Ö¤Ç88¥«½ê¤ÎÀ©ÇÆ¤À¡£
3ÈÖ¤Î±ü¤Î±¡¡Ö°¦À÷±¡¡×¤Î¼êÀö¤¤¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊ×Ï©¤ÎÌ¿¤À¤«¤é¤ÈÎ¾Â¤òÀÐ¸´¤ÇÇ°Æþ¤ê¤ËÀö¤¦¡£¤¬¡¢¥Ë¥ª¥¤¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤ÈÆ±¤¸·¤²¼¤òÍú¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÆü¤âÊë¤ì¡¢º£Ìë¤Î¿²¾²Ãµ¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ë¤âÌµÎÁ½ÉÇñ½ê¤Î´ÇÈÄ¤òÈ¯¸«¡£¾®¤µ¤Ê¾®²°¤À¤¬¡¢¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤äÌÓÉÛ¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤âÂ·¤¦ÌµÎÁ¤ÎÁ±º¬½É¡Ê¤¼¤ó¤³¤ó¤ä¤É¡Ë¤À¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤ª¼ÙËâ¤·¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ½¢¿²¡£2ÆüÌÜ¤Ï18ÒÊâ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÏÌó1182Ò¡ª
¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¡¢ÆÁÅç¢ª¹âÃÎ¢ª°¦É²¤È¤ªÊ×Ï©¤òÂ³¤±¡¢23ÈÖ¤ÎÌô²¦»û¤âÄÌ²á¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ìë¤ÏÌî½É¤äÁ±º¬½É¤Ç²á¤´¤·¡¢3½µ´Ö¤Ç53ÈÖ¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£883ÒÊâ¤¡¢»Ä¤ê¤ÏÌó317Ò¡£
Î¹¤â25ÆüÌÜ¡£58ÈÖ¤ÎÀçÍ·»û¤Ë»²¤ë¤È¡¢ÄÌÌëÆ²¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌë¤ÏÇñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½ÉÇñ¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢Ä«6»þ¤«¤é¤ÎÆÉ·Ð¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¡£
1Çñ¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÊ×Ï©¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î²¸¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢½»¿¦¤µ¤ó¤Î¤ªÀâ¶µ¤òÇÒÄ°¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥´¤¤¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£
59ÈÖ¤Î¹ñÊ¬»û¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥´¥Ü¡¼¥í¤Î¤ªÀÜÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥È¥à¤µ¤ó¤«¤é½ÅÂç¤Ê¿½¤·½Ð¤¬¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤³¤«¤é¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡×¡£°Å·¸õ¤ÇÍ½Äê¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»Ä¤ê10Æü´Ö¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤»¤á¤ÆºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏÌ©Ãå¤·¤¿¤¤¡Ä¡£3·î27Æü¤ËºÇ¸å¤Î¤ª»û¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¡¢°ìÅÙ¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÌóÂ«¤ÎÆü¤Ï¡¢87ÈÖ¤ÎÄ¹Èø»û¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢1¿ÍÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª ¼Â¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Öº£Æü¤Ï88ÈÖ¤Î¤ª»û¤Þ¤Ç¹â¤¤»³¤òÅÐ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥È¥à¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢88ÈÖ¤ÎÂç·¦»û¤ÏÉ¸¹â774m¤Î½÷ÂÎ»³¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¡È¤ªÊ×Ï©ºÇ¸å¤ÎÆñ½ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤ÎÎ¹¤ò´°·ë¤µ¤»¤è¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥È¥à¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Æñ½ê¤Ø½ÐÈ¯¡ª
¸±¤·¤¤»³Æ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ê´Ñ¤â³Ú¤·¤à°ì¹Ô¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖÈ¯À¸¡ª¡ª
»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÂ¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢YOU¤¿¤Á¤«¤é¥Á¥ç¥³¤òÌã¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤«Éü³è¡£³³¤¬Â³¤¯¸·¤·¤¤»³ÅÐ¤ê¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¤¢¤È¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢88ÈÖ¤ËÅþÃå¡ª ºÇ¸å¤Î»¥¤òÇ¼¤á¡¢¡ÖÆîÌµÂç»ÕÊ×¾È¶â¹ä¡×¤È¾§¤¨¡¢´¶ÌµÎÌ¡ª
ºÇ¸å¤Î»²ÇÒ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì©Ãå¤Ï½ªÎ»¡Á¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ß¤«¤ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ÉáÃÊ¤ÎÊØÍø¤ÊÀ¸³è¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡£
¥È¥à¤µ¤ó¡¢³§¤µ¤ó¡£¤ªÊ×Ï©88¥«½êÃ£À®¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª
