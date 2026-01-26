【ポテト食べ尽くし系！？】完全に目がイっちゃってた。ポテトへの執着ヤバい＜第9話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第9話 どっと疲れた【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
ミチルさんは公園での出来事を振り返り、「『そろそろやめようね』と、私が言えばよかったのかな？」と自問自答します。しかし仮に言ったところで、あのようにフライドポテトで人が変わってしまったルナちゃんが、その声に耳を傾けてくれたかどうか……正直、怪しいところですよね。ミチルさん、せっかく仲良くなったシオンさんを「悪者」にしたくなかったのですが、やはり今日のことはどう考えてもシオンさんが元凶では？ と考えはじめます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
