»Ò°é¤ÆÃæà¤¢¤ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÆüËÜÃæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¶¦´¶¡Ä¡Ö¼Ö¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤ì¡×Ì¼¤Î¥ë¥Þ¥ó¥É¤ËÈáÌÄ¤ÎçÐÆáÎæË¾
¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥Þ¥ó¥É¤¬¡Ä
¡¡²Æì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°Ãæ¤ÎçÐÆáÎæË¾(¤è¤Ê¤ß¤Í¡¦¤Î¤¾¤ß)¡á¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ö¤Ç¤Ï¡¡¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤ì¡¡¥ë¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¡#¤«¡¼¤Á¤ã¤ó¿´¤Î¶«¤Ó¡¡¤Ê¤¼º£³«¤±¤¿¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¾Ð¡×¤ÈX¤Ç¿´¾ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ç»Ò¶¡¤¬¥ë¥Þ¥ó¥É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¨¤Î¾å¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡×¡ÖÄü¤á¤¬´Î¿´¡×¡ÖÉþ¤â¥ë¥Þ¥ó¥É¿§¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤Ï ¤Ò¤È¤¯¤Á¥ë¥Þ¥ó¥É ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£