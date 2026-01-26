＜パパの勉強サポートは必要？＞成績が良い子の家庭、パパはどう関わってる？方針を教えて！
子どもの勉強や受験には親が何かしらの関わりが必要になってきますよね。勉強を教えてあげるだけでなく、塾の送迎やサポート、学校の情報を一緒に調べるなどいろいろな関わり方があるでしょう。先日ママスタコミュニティに「賢いお子さんのご家庭は、父親も教育熱心だった？」という質問が寄せられました。
『教育面には父親は口を出さないっていう家庭と、父親も母親と同じ熱量で勉強を見てる家庭、どっちのパターンが多いんだろう？ みんなのお家はどうですか？』
「うちはゼロ」、「むしろ父親が勉強をサポート」……家庭によってさまざま
『教育熱心というか、子育てに参加している感じ。遊んであげたり旅行に連れて行ったり、習い事に関心を示して見にきたり』
『わが家は父親がメインで勉強を見ている。同じ熱量だと子どもは家庭内の逃げ場がないかなと思うから私は細かいことは言わない』
『兄が賢かったけど父は一切口出しせず教育には関与してなかった。母もそこまで熱心でもなく』
『偏差値70超えの高校に在籍しているけど、夫はお勉強を教えたことはほぼないわ。同じ高校に在籍するお子さんの家庭は小学校のうちから旦那さんががっつり見ていたみたいよ。習い事が一時期一緒で、旦那さんが待ち時間にお子さんの問題集の丸付けやパソコンで問題作成をしていて熱心だったわ。勉強の支援、保護者会、面談はすべて旦那さんがしているって言っていたわ。 家庭によるよ』
子どもの成績がいいのは、父親も母親と同じようにしっかりと子どもの勉強を見てあげているのかどうかと、質問を投げかけた今回の投稿。実際にお子さんの成績がいいママたちからは、リアルなエピソードが寄せられていました。勉強は見ていないけど子育てに積極的に参加している、ママではなくパパがメインで勉強を見ている、父親は一切口を出さずに教育にも関与しなかったなど、いろいろな関わり方が垣間見えますね。父親が完全に勉強にノータッチの家庭もあれば、父親のみが勉強を見ている家庭もあり、関わり方は家庭によってさまざまなのだと改めて実感させられます。
勉強はノータッチでも金銭面はしっかりサポートしてくれている
『勉強面は私だけど、教育費に関しては旦那が熱心に出してくれているから安定した学習ができている』
『勉強はノータッチだったけど、お金は何も言わずに出してくれて授業参観とか学校行事には参加してたし、受験の送迎とかも会社休んで協力してくれたり協力的だったよ。県内外で8校受験してたから旦那の協力がないと厳しかったと思う』
勉強を教えたり成績についてとやかく口を出したりはしないけれども、教育費や学費など金銭面はしっかりサポートしてくれている旦那さんも多いようです。「行きたい志望校に希望通りに行かせてあげられる準備はしておくから、しっかり勉強しなさい」とどっしりと構えているパパは多いのかもしれませんね。このような体制があるからこそ、ママも安心して勉強を見てあげることができますし、子ども本人も「もっと上を目指そう」と勉強のモチベーションにもつながるのかもしれません。勉強の相談はママに、金銭的なことを含めた進路相談はパパにという家庭もありました。
結局は親ではなく子どもの資質と努力が大事かも
『いや全然、私もそんなに熱心ではない。夫婦揃って子どもが元気ならそれでいい、楽しく過ごしてくれればいいという教育スタイル。うちの場合は子どもの努力だった』
『結局本人の資質が大きいと思うよ。親が教育熱心で成功する子もいるし、逆に休む暇もない生活に反発して荒れる子もいる』
成績のいい子どもは、父親が勉強を熱心に教えているのか否かをママたちに尋ねた今回の投稿。関わり方は家庭によってさまざまであることがよくわかりましたね。高偏差値の高校にお子さんが通っているママの話でも、自分の家庭とお子さんのお友達の家庭でまったく親の勉強への関わり方が違うことがうかがえました。また「両親ともに熱心だと子どもの逃げ場がなくなってしまうし、両親ともに無関心だと子どもの成績は伸びない」という意見もありました。しかし、自分も旦那さんもそんなに熱心ではないというママからは「うちの場合は完全に子どもの努力で成績が伸びた」というコメントが寄せられていました。結局は「親がこうすれば子どもの頭が良くなる」という規則性はなく、家庭の考え方や子ども自身の資質、努力などで大きく変わっていくのでしょう。両親ともに熱心に勉強を教えて成績が伸びる子もいれば、そうではない子もいます。また、父親が勉強に関わらないことで成績が伸びる子どももいます。だからこそ、自分たちの家庭や子どもに合ったスタイルを選択することが大事なのかもしれません。
文・AKI 編集・みやび