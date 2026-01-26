¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞÎÁÄâ¡¢ÁÄÉã¤ÏÌÀ¼£ºÂ¸µ²ñÄ¹¡Ä»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¡¢Êì´é½Ð¤·à±ð¤ä¤«áÏÂÁõ2S¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÈþËÆ¡Ä¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ´¶½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤âÈþ¿Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ÂÊì¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤ªÃã¤Î¤ª·Î¸Å¤Ç½é³ø¤Ç¤·¤¿¡£ ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÉþ¤È¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÎÁÍý¡£ ¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÀÅ¤«¤ËÌ£¤ï¤¦Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çß¤Î²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö3ËçÌÜ¤ÏÊì¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÃÏ¤ËÄá¤¬Èô¤ÓÎ©¤ÄÌÏÍÍ¤ÎÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÊì¤ÈÌ¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂçÏÂÉï»ÒÊìÌ¼¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤âÈþ¿Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë¿Æ»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃåÊª¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö±ð¤ä¤«¡×¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¢À¶Á¿¤Ç¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â±ð¤ä¤«¡×¡ÖÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Î¤ª¾îÍÍ´¶½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¼ã½÷¾¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¾ù¤ê¤ÎÈþËÆ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡»°ÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£à¥ß¥¿¥Ñ¥óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¡ÖFNN Live News ¦Á¡×¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£23Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¡£¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞÎÁÄâ¤Î¡Ö¸¼ÌêÅ¹ ßÀÅÄ²È¡×¡£Éã¤ÏÆ±¼Ò¼ÒÄ¹¤Ç¡¢ÁÄÉã¤ÏÌÀ¼£ºÂ¸µ²ñÄ¹¤Ç¼Â¶È²È¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï20Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢23Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£