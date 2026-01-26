¡Ö¥¹¡¼½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬àÁêËÐ½÷»Òá»³º¬Àé²Â¤Èà¤ªÇ¦¤Óá´ÑÀï2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÈÈ±·¿¡©¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¥á¥¬¥Í¤È¥¿¥ª¥ë¤Ç¡Ä
¡¡ÁêËÐ½÷»Ò¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê»³º¬Àé²Â¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÁêËÐ´ÑÀï¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ´ÑÀï1·î¾ì½ê2ÆüÌÜ¡¡Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆþÍè¤Ï»³º¬¤Ø´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆþÍèçýÎ¤(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£ÅÚÉ¶¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÎÏ»Î¤ÎÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¡¼½÷2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í½÷»Ò¤ÎçýÎ¤¤µ¤ó¤âÀ¨¤¤ÈþËÆ¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÈÈ±·¿¡©¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡¡¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤¤Ê2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¥¹¡¼½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±§ÎÉ´Ø¡¢¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£