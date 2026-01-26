２０２４年に伊勢崎市で家族３人が死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判は２６日、被告人質問が行われ、被告は事故を起こしたことについて「大変反省している」と話した一方、事故当日に飲酒をした記憶はないと主張しました。

元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）は２０２４年５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車に乗っていた家族３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷などの罪に問われています。

初公判で鈴木被告は、「アルコールを飲んだ事実はない」と危険運転致死傷罪を否認しています。

２６日の被告人質問で鈴木被告は、事故を起こしたことについて「大変反省している」と述べ、被害者や遺族に対し「申し訳ない気持ちでいっぱいです」と話しました。

一方で、事故当日の飲酒について「記憶はない」と述べ飲酒の事実を改めて否定しトラックの車内から見つかった焼酎の空き容器については「青汁を飲むためだった」と説明しました。

さらに、被害者参加人である遺族の代理人弁護士からは「２歳の子どもを含む３人の命を奪ったことの自覚はありますか」と聞かれると「あります」と答え「本当に記憶がないのか、飲酒の影響が一切なかったと考えているのか」と問われると鈴木被告は「血液の中にアルコールが入っているということは飲んだのかなとは思うが記憶はない」と述べました。

次の裁判は、今月３０日に開かれ、遺族の意見陳述と論告求刑が行われる予定です。