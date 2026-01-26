２月に新シーズンが開幕するサンフレッチェ。課題だった決定力不足の解消へ。期待の新ストライカーの魅力を宮崎キャンプで有田優理香アナウンサーが取材してきました。



■有田優理香リポート

「開幕まで2週間を切ったサンフレッチェ。攻撃陣の活性化へ新ストライカー鈴木章斗選手に注目です。」



■加藤陸次樹

「非常に器用な選手なので練習していてもチャンスも多く生まれている。」





■荒木隼人「動き出しもうまいしポストプレーもうまいし体も強い。僕にとってもいい勉強になるしいい練習になる。」チームメートも高く評価するのが新加入のストライカー鈴木章斗、22歳。昨シーズンは湘南のキャプテンとして9得点4アシスト。最前線でチームをけん引してきました。期待を背負う若きストライカーは、新たなチームの中で、確かな手応えをつかみ始めています■有田優理香「サンフレッチェの雰囲気は？」■鈴木章斗「経験豊富な選手が多いので、練習の雰囲気もいいし、プレーしていてやりやすい。」そんな鈴木のフォワードとしての力を、自己評価してもらいました。■鈴木章斗「こんな感じ。得点もとれて味方もいかせて90分献身的に動けるフォワードかなと思う。」■有田優理香「決定力は5になっている。」■鈴木章斗「自分の強みでもあるので、5にしてみた。」■有田優理香「ゴール前で意識にしていることは？」■鈴木章斗「何も考えないこと。考えすぎるときはあまりよくない。そんな気持ちのときはゴールが入る感覚がある。」■有田優理香「チャンスメークは「3」」■鈴木章斗「ザ・ストライカーというよりもチャンスメークも味方にアシストできる力はもっていると思う。」■有田優理香「トレーニングキャンプではおしゃれなヒールパスもあった」■鈴木章斗「周りの選手を生かして最後に自分が点をとれればといううイメージでやっている。」献身性の部分も5段階中「4」。チームのために走り、前線から守備を支える。ガウル新監督が求めるハイプレスにも応えます。■鈴木章斗「湘南でやってきた守備の意識は高められたので、守備の部分で監督が求めていることができているかなと思っている。」トレーニングマッチでは、まだゴールは生まれていません。それでも指揮官は鈴木に信頼を置いています。■ガウル監督「彼の能力に疑いはないので今やっていることを続けていればゴールはいずれ絶対来る。」紫の新たな背番号10は、ゴールで期待に応える覚悟です。■鈴木章斗「百年構想リーグでは2桁得点を狙いたいし、リーグ戦でも20ゴールくらい。得点王を目指したいと思う。」特別大会・百年構想リーグは2月6日長崎戦からスタートします。【2026年1月26日放送】