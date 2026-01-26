各地でプロスポーツの新年初のホーム戦が行われました。鹿児島市ではバスケットボールB2西地区3位の鹿児島レブナイズが2位・愛媛との接戦を制しました。



（鹿児島レブナイズ広報・大山祐輝さん）

「みんな行くぞー！ゴーゴーレブナイズ！ゴーゴーレブナイズ！」



広報大山さんとブースターの熱いレブナイズコールで始まった新年初のホーム戦。





B2西地区3位のレブナイズは2位の愛媛と対戦しました。激しい競り合いとなりますが、兒玉の連続スリーポイントでリードを奪うと。その後もリードを広げ、前半を終えます。ハーフタイムにはBリーグの島田チェアマンが登場。また、2020年に退任した前のチェアマン、大河さんの姿もありました。（Bリーグ前チェアマン・大河正明さん）Q会場の雰囲気は「（当時と）圧倒的に変わった。お客さんもたくさん来て盛り上がっているし、関係者の努力に敬意を表したい」そして迎えた後半。ゲインズ・ジュニアが強烈なダンクで会場を沸かせます。愛媛の猛攻により一時リードを奪われたものの、再び兒玉のスリーポイントで逆転。兒玉はこの試合7本のスリーポイントを決め、キャリアハイを更新しました。攻守で選手たちの連携が光った新年初のホーム戦。101対91で勝利を収め、今シーズン初の4連勝を飾りました。（ブースター）「ハラハラした。意外と接戦だったけど勝ててよかった」（鹿児島レブナイズ・兒玉貫通選手）「すごく鹿児島のホームはいいなと改めて思った。ブレイク明けで、しかもホームで1勝することができてよかった」25日の試合は敗れましたがレブナイズは3位をキープ。次は31日と2月1日にアウェーで福井と対戦します。