沢口靖子、渡辺謙と約40年ぶりの共演に笑顔 1987年『独眼竜政宗』以来「親子から幼なじみで元許嫁という間柄に」
俳優の渡辺謙（66）、沢口靖子（60）が26日、都内で行われた時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。
【写真】王子様すぎる…沢口靖子をエスコートする長尾謙杜
2人は大河ドラマ『独眼竜政宗』（1987）で共演。主演の渡辺は伊達政宗を、沢口は政宗の長女・五郎八姫（いろはひめ）を演じた。沢口は「大河ドラマ『独眼竜政宗』で私は娘役で共演させていただき、約40年ぶりにご一緒させていただきました」と明かし、渡辺は「大人になったね」としみじみ。沢口は「今や世界の謙さんとご一緒するのはプレッシャーがありましたが、撮影の合間に謙さんの方から気さくに話しかけてくださった。親子から幼なじみで元許嫁という間柄にグッと距離を縮めることができました。謙さん、ありがとうございました！」と感謝。渡辺は沢口とのシーンが撮影初日だったそうで「緊張しましたよ」と話していた。
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。芝居小屋を舞台に、“美談”として語り継がれてきたあだ討ち事件の裏側に隠された真実を描く。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本佑が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
この日は、柄本、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、源孝志監督も登壇した。
【写真】王子様すぎる…沢口靖子をエスコートする長尾謙杜
2人は大河ドラマ『独眼竜政宗』（1987）で共演。主演の渡辺は伊達政宗を、沢口は政宗の長女・五郎八姫（いろはひめ）を演じた。沢口は「大河ドラマ『独眼竜政宗』で私は娘役で共演させていただき、約40年ぶりにご一緒させていただきました」と明かし、渡辺は「大人になったね」としみじみ。沢口は「今や世界の謙さんとご一緒するのはプレッシャーがありましたが、撮影の合間に謙さんの方から気さくに話しかけてくださった。親子から幼なじみで元許嫁という間柄にグッと距離を縮めることができました。謙さん、ありがとうございました！」と感謝。渡辺は沢口とのシーンが撮影初日だったそうで「緊張しましたよ」と話していた。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本佑が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
この日は、柄本、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、源孝志監督も登壇した。