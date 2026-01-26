東京・上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、あす（27日）中国へ返還されます。最後の観覧日となったきのう（25日）、訪れた人たちはそれぞれの思い出を胸に、別れを惜しんでいました。

一心不乱にムシャムシャと笹を食べているのは、上野生まれの双子パンダ・レイレイ。すると、まだお腹が空いているのでしょうか、壁についていたエサまでも食べる食いしん坊っぷりも！

「立ち上がった」

シャオシャオは元気よく歩き回り、ファンサービスを忘れません。

あす（27日）、中国へ返還される2頭のパンダ。上野動物園での観覧はきのう（25日）で最後でした。

観覧は4400人限定。抽選倍率24.6倍の狭き門をくぐり抜けたファンは…。

「シャオシャオとレイレイが親子3人ですごく楽しいシーンをたくさん見せてもらったことが一番思い出」

「いっぱいパンダに会ったから、さみしい気持ち」

こちらの家族はこの1か月で10回、シャオシャオとレイレイに会いに来ていました。最後の別れに、涙が頬を濡らします。

「『「バイバイ」とお別れ言った？』って言ったら（子どもが）泣いちゃって、それを見てもらい泣きをしちゃって」

上野動物園に40年間通い続けた女性は…

ファン歴40年

「いつまでも元気で、楽しい“パン生”を送ってほしい」

2021年に誕生したシャオシャオとレイレイ。生後5か月ごろには、体重はおよそ10キロに。2頭でじゃれ合う姿は、うーん、たまりません！

初お披露目は2022年1月。抽選倍率はなんと348倍でした。

その熱気はきのう（25日）も衰えず…

記者

「こちらからはパンダの姿を確認することはできませんが、多くの人が集まっています」

抽選に外れてしまった人も駆けつけていました。

抽選に外れた人

「少しでも同じ空気を感じて、一緒にいられればと思って来た」

「シャオシャオとレイレイがまだそこにいる間はいたい」

そして…

係員

「終了となります」

最終観覧が終わると、パンダ舎の周りは拍手に包まれました。

あす（27日）、シャオシャオとレイレイは中国へと旅立ちます。

「ばいばーい」