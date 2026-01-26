お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月26日の放送は、シンガーソングライターの加藤登紀子氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を伺った。

大竹「スケジュールを見ると、今年のコンサート、なんですかこれ？」

加藤「そうなんですよ。去年がね、私はもう60周年で去年の暮れに82になったんですよ。だから「多分80ぐらいコンサートやるんじゃない？」って言ったら、それを突破しちゃって。今年は歌手60周年が終わったんで、還暦終わったんで、もう1回やり直しっていうことで」

大竹「やりなおしですか？」

加藤「（笑） 一年生のつもりで」

大竹「2月1日、滋賀。2月15日、東京。2月21日、宮崎。2月22日、宮崎。もうここだけだって。東京大学は安田講堂でやるんですか」

加藤「そうですね、2月15日に。去年はやっぱり60周年なので、私自身を総集した60周年コンサートの全国ツアーだった。私、加藤登紀子にこだわるというか。今年は私が一人でやることじゃなくて、何か新しいことができないかっていうことになるみたいな。でもね、全部、計画的にやったわけじゃなくて結果的に。去年は60周年でできないから、全部今年にしましょうみたいなことで、ジブリコンサートも今年いろいろいくんですけど。安田講堂は、横山幸雄さんっていうピアニスト…」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「はい！」

加藤「クラシックのピアニストと正式にセッション。クラシックの人とセッションするってどうすればいいかなと思って。伴奏はもちろんしていただくんですけど、詩の語りをすることにして。カミュとかピカソとか」

大竹「カミュ？」

美穂「ピカソ！？」

加藤「アインシュタインとかが書いた言葉を、彼のラヴェルのピアノに合わせて語るんです」

美穂「すごいな…」

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「ピアノだけでじゃなくてオーケストラも？」

加藤「オーケストラと一緒の部分もあるんですけど、ピアノとだけのセッションもあるし」

江里子「素晴らしい」

美穂「すごい壮大な、ねえ」

大竹「ピカソ！？」

スタジオ（笑）

加藤「面白いですよ。ラヴェルっていう音楽とそれが合わさるから、すごくいい」

大竹「絵もいろいろね、たくさんお描きになってるけど、まあ私生活でもずいぶんね。ピカソはいろんな方面に…」

加藤「絵もお描きしたって（笑） え！？ ピカソのことを“絵もお描きになってる”っていうんですか。誰のこと言ってるのかと思って（笑） 絵もお描きになってるけど詩もお書きになってるということです。言葉を発してるってことですね、誰でも」

大竹「それを朗読なさるんですか？」