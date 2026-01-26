リアル×バーチャル ガールズユニット「Restria」始動！2月2日 バーチャル初配信＆2月18日に1st Digital Single「META VERSE LOVE.」リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

リアル×バーチャル ガールズユニット・Restriaが本格始動！

Restria（レストリア）-

それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。

音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、

それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。

Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。

3人が集い、特定の「共鳴コード」を奏でることで、仮想世界で生まれた想いや意志は現実世界へと転送され、音と感情の共鳴が生み出される。

Restriaは現実世界のステージに立ち、人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。

Restriaが届ける音楽とパフォーマンスは、世界に溢れるノイズを削ぎ落とし、心に本来の輪郭を取り戻すためのもの。

仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。

音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。

2026年2月2日（月）19:00

バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。

2026年2月18日（水）

1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」 をリリース。

●バーチャル配信情報

バーチャル秘密基地より初配信

2026年2月2日（月）

配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili

●リリース情報

Restria 1st Digital Single

「META VERSE LOVE.」（メタバースラブ）

2026年2月18日配信リリース

作詞：RYUICHI

作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE

発売元：HPI Records

販売形態：ダウンロード、各種ストリーミング

●イベント情報

2026年2月20日（金）

リミスタにて、1st Digital Single「META VERSE LOVE.」リリース記念

オンラインサイン会開催決定！

（詳細は後日オフィシャルサイトにてご案内予定）

