ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年1月26日にインスタグラムを更新。全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部が主催するアワードディナーに参加した様子を公開した。

抱きかかえられながらバッチリカメラ目線

全米野球記者協会ニューヨーク支部主催のアワードディナーが24日に行われ、MVPやサイ・ヤング賞受賞者らスター選手が集結した。大谷選手はインスタグラムで「Thank you BBWAA」とつづり、写真を投稿。「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG（MVD）」と書かれたプレートとともに、蝶ネクタイを着けてソファーにちょこんと座った愛犬・デコピンの写真も公開した。

さらに、ストーリーズでは、MVDのプレートを持った大谷選手が、デコピンを抱きかかえている写真も公開された。デコピンはバッチリカメラ目線でキメている。

SNSでは「デコピン 蝶ネクタイお似合いで可愛いね」「デコピンの誇らしげな表情カッコいい」「もうデコピンが大人の顔してる」「デコピンの表情（軽くドヤ顔）がかわいすぎて、何時間でも見ていられる...」などの声が上がっている。