É÷¼Ö¤Î±©º¬Íî²¼»ö¸Î¡¡È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬½©ÅÄ¸©¤È»Ô¤Ë¸¶°øÊó¹ð¤·¼Õºá¡ÖÍîÍë¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¾ðÊó¶¦Í¤µ¤ì¤º±¿Å¾Â³¤±¤ë¡×
µîÇ¯£µ·î¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÇÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤ÎÉ÷¼Ö¤Î±©º¬¤¬Íî²¼¤·¤¿»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬£²£¶Æü¡¢½©ÅÄ¸©¤È½©ÅÄ»Ô¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍîÍë¤ÇÂ»½ý¤·¤¿±©º¬¤Î¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±¿Å¾¤¬Â³¤±¤é¤ì»ö¸Î¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£¶Æü¸á¸å¡¢È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡Ö¤µ¤¯¤éÉ÷ÎÏ¡×¤ÎÀ¹¹â¼ÒÄ¹¤È»ÜÀß¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¡ÖÆüÎ©¥Ñ¥ïー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Î°ÂÆ£¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤¬½©ÅÄ¸©¤È½©ÅÄ»Ô¤òË¬¤ì¡¢»ö¸Î¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯£µ·î¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¿·²°³¤ÉÍ¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤ÎÉ÷¼Ö¤ÎÁ´Ä¹¤ª¤è¤½£´£°£í¤Î±©º¬£±Ëç¤¬º¬ËÜÉÕ¶á¤«¤éÀÞ¤ìÍî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íî²¼¤·¤¿±©º¬¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï½©ÅÄ»Ô¤ÎÅö»þ£¸£±ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íî²¼¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÍîÍë¤Ë¤è¤ëÊüÅÅ¤Ç±©º¬¤¬Â»½ý¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹´ü´Ö±¿Å¾¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç±©º¬¤Î¶¯ÅÙ¤¬Äã²¼¤·Â»½ý¤¬³ÈÂç¤·¤ÆÀÞ¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±©º¬¤Ë¤ÏÊüÅÅ¤·¤¿º¯¤¬£µ¥«½ê¤¢¤ê¡¢ÀÞ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Î£²¥«½ê¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤âÊüÅÅº¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¤ÏÀ½Â¤¥áー¥«ー¤¬³¤³°¤Çµ¯¤¤¿ÍîÍë¤Ë¤è¤ëÇËÂ»»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢±©º¬¤ÎÆâÉô¤ÎÊüÅÅº¯¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï½ÅÂç¤ÊÂ»½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÊÝ¼é²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤»¤º¾ðÊó¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÅÅº¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²Õ½ê¤ÏÊÝ¼é²ñ¼Ò¤ÎÄê´üÅÀ¸¡¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î²Õ½ê¤ÎÂ»½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥áー¥«ー¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡Ö½¤ÍýÉÔÍ×¡×¤È¤Î²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡ÖÂ»½ý¤¬³ÈÂç¤·¤Æ»ö¸Î¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤ÏÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¤µ¤¯¤éÉ÷ÎÏ¡¦À¹¹â·òÂÀÏº¼ÒÄ¹¡Û ¡Ö¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¶áÎÙ½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ò»Ï¤á´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀÞÂ»¤·¤¿¥Ö¥ìー¥É¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍÆ°×¤Ë¤ß¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬»ö¸Î¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤Ç¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡× ¤µ¤¯¤éÉ÷ÎÏ¤Ï»ö¸Îµ¡¤òÅ±µî¤·¡¢½©ÅÄ¤Î»ö¶È¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£