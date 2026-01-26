山口馬木也、長尾謙杜の父親役に恐縮「どう考えても母親似」 妻役は沢口靖子
俳優の長尾謙杜（なにわ男子）、山口馬木也、沢口靖子が26日、都内で行われた時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。
【写真】まるで王子様…！”息子”長尾謙杜は”母”沢口靖子をエスコート
あだ討ちの使命を背負った美しき若侍・伊納菊之助役を長尾、菊之助の父・伊納清左衛門役を山口、清左衛門の妻で菊之助の母・伊納たえ役を沢口が演じた。冒頭のあいさつで山口は「どう考えても母親似の菊之助くんのお父さんの清左衛門をやらせてもらいました」と自虐しながら「本当に素晴らしい、美しい映画です。1人でも多くの皆様に観ていただけるように、お力添えをよろしくお願いします」と話していた。
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。芝居小屋を舞台に、“美談”として語り継がれてきたあだ討ち事件の裏側に隠された真実を描く。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
この日は、柄本佑、渡辺謙、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、沢口靖子、源孝志監督も登壇した。
