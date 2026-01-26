富山市月岡にある住宅団地で長年にわたって管理されていない下水管があることが分かりました。



確認されたのは10か所で、設置から40年以上が経過しているとみられています。



なぜ放置されてきたのか、そしてどのようにして見つかったのか、清水記者のリポートです。



管理されていない下水管が見つかったのは、富山市月岡西緑町です。



この下水管は、県住宅供給公社が住宅団地の造成にともなって埋設したとみられ、設置から40年以上が経過していることになります。





清水記者「富山市が町内のマンホール136か所を調査したところ、そのうち10か所で、市が把握していない下水道管が見つかりました。下水道管は長年管理されず、放置されてきました」住民は不安に思っています。住民の男性「いやあ驚きましたね。なんかあったらちゃんと説明してほしいのが一番ですね、早めに」富山市は近年、6月から9月にかけて下水管に流れ込む水の量が急激に増えていることを確認したため、去年、調査を行いました。富山市上下水道局下水道課 井山哲男課長「6月から9月にすごく流入水が多いということがきっかけでしたので、まずその不明水の調査というところから始まったものなんですね。で、その調査をした際には不明水だけではなくて不明水の原因は不明な口から流れてきているということがわかったわけなんですよ」調査したのは町内のマンホール136か所。その結果、県住宅供給公社から市に引き継がれていない下水管が10か所で見つかり、このうち6か所で地下水が流れ込んでいることがわかりました。6月から9月にかけて水の量が増えた原因について、市は、農繁期であることが関係しているとみています。富山市上下水道局下水道課 井山課長「市としては引き続き県に対して一刻も早い対策のほう、解決に向けて対応のほうを働きかけると同時に、今後とも県と一緒に十分に情報共有をしてまいりたいというふうには考えております」県も調査を進めた結果、これらの下水管は腐食しにくい「塩化ビニル管」で道路の陥没につながるような損傷は確認されなかったとしています。一方で。県土木部建築住宅課 吉野博行課長「何本かは家の下を通っているということが把握できました」一部の下水管が住宅の下を通っていることがわかり、県は、該当する住民に個別に説明する方針です。では、なぜこれらの下水管は長年、放置されてきたのでしょうか。県は、40年以上前に下水管が設置されたあと、時代の変化にともなって団地の区画や道路の位置が変更されたことが背景にあるとみています。県土木部建築住宅課 吉野課長「区画割りを一戸あたり小さくしようという動きがあったのかなと。それに伴い道路の形状も変更しようかなというところがあったのかなと。道路の場所が変わった、でその下水道管、作っちゃってた下水道管を壊せばよかったんだと思うんですけど壊されなかったんだと思っています」新田知事「県の関連の公社が整備した住宅団地でこのようなことが起きたことは大変に残念だと考えております」県は、3月にも地元で住民説明会を開くとしています。さらに、4月ごろに水を止める応急的な対応を行い、5月以降に本格的な対策工法を決めていくとしています。