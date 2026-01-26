EU¡¢X¤Îµ¶²èÁüÌäÂê¤òÀµ¼°Ä´ºº¡¡AI¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇºîÀ®
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¡¢ÊÆ¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥°¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇÀÅª¤Ê»Ñ¤Ë²Ã¹©¤·¤¿Â¾¿Í¤Îµ¶²èÁü¤ÎÅê¹Æ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡X¤Îµ¶²èÁüÀ¸À®¤Ï³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤¬À¸À®¤Ç¤¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤è¤¦±¿±Ä²ñ¼ÒÂ¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Ï³ÕÎ½¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Ï¥°¥í¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤·¤¿¡£
¡¡EU¤ÎÄ´ºº¤ÏµðÂçITµ¬À©¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¡ÊDSA¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡£