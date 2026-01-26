政治ジャーナリスト田崎史郎氏が26日、BS−TBS「報道1930」（月〜金曜後7・30）に生出演し、27日公示の衆院選（2月8日投開票）を前にこの日、行われた党首討論を振り返った。

日本記者クラブ主催の討論会が都内で開かれ、与野党の党首・代表ら7人が出席した。党首が別の党首を指名して質疑応答する場面もあった。

田崎氏が注目したのは、「やはり高市さんの発言ですよね」という。国民民主党の玉木雄一郎代表から、消費減税の時期について問われ、「総理としては（2026）年度内の成立を目指す」と、具体的な時期にも言及していた。

消費減税について、田崎氏は「高市さんの発言は消費税についてはブレていて」と指摘した。昨年の党総裁選で、2年間の食料品の消費税ゼロに触れながら、党の税調の反発から一旦棚上げ。ここに来て再び掲げ始めた経緯がある。

「先週月曜日（19日）の記者会見の時点では、国民会議で検討しますというのが結論だったんです。今回はその発言を逆転させて、“国民会議で合意を得られたらこうする”と言うんですけど、どこまで根回ししてやっているのか」。さらに“根回し”については「財務省との調整、党との調整」と説明。「若干暴走のきらいがあるかなと見ています」と推測した。

条件付きながら、実現の時期にまで言及した高市氏。田崎氏は「前提が国民会議で夏までに結論を出したら、という注釈は付いている。消費税をやると明言されているので、その部分について党との調整ができているのかな？と思います」と疑問を呈した。こうした前のめりの姿勢には、「選挙でどうしても勝ちたいという意欲の表れかなと思います」とも評した。