剣道女子で全日本女子選手権優勝の末永真理（37）が1月23日、Instagramを更新。PL学園の同期である東北楽天ゴールデンイーグルス所属の前田健太（37）との再会を報告した。

「高校卒業ぶりに、前田健太くんと会いました」と投稿されたのは、末永と前田、PL学園の同期女性とのスリーショット。前田は末永の手ぬぐいを持ってほほ笑み、末永は前田直筆の色紙を持ってほほ笑んでいる。

【画像】末永真理と前田健太のツーショット（画像は末永真理 Instagramより引用）

末永は「健ちゃんとは、高校3年間ずっと同じクラスでした テレビで活躍している姿はいつも見ていましたが、またこうして会える日が来るなんて」などとつづり、「こんなに有名になって、逞しくなって、なんだか…しみじみ……ほんと…すごいなぁって思いました」感慨深そうに語った。

この投稿にはInstagramユーザーから「とっても良い笑顔ですね」「同級生だったんですか」「こんなところが繋がってるなんて」「マエケンの絵やばい笑笑笑笑笑」といったコメントが寄せられた。