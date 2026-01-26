「CLOSE YOUR EYES」チョン・ミヌクにインタビュー！「記憶に残る思い出をプレゼントしたい」ツアーリハの様子やお気に入りの曲とは？
韓国の大型サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』から誕生したアイドルグループCLOSE YOUR EYES。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・ギョンベの7人で構成された多国籍ボーイズグループです。
2025年4月にデビューしてから3つのアルバムをリリースし、音楽番組ではデビューからわずか6日で念願の1位に輝くなど絶好調のCLOSE YOUR EYES。
今年2月には自身初となる来日単独コンサートも決定しています。
そんな大注目のCLOSE YOUR EYESのメンバーたちに今の気持ちや好きな食べ物についてお伺いしました。
第1弾となる今回は最年長メンバーのチョン・ミヌクさんのインタビューをお届けします。
■チョン・ミヌクさんインタビュー
--2月に初となる単独来日ツアーが控えていますが、意気込みはいかがですか？
チョン・ミヌクさん：今回のツアーで日本にいるCLOSER（ファンの総称）に会えるのが本当にうれしいです。一生懸命準備して、CLOSERの記憶に長く残る思い出をプレゼントしたいです。
--リハーサルなどで印象的だったできごとはありますか？
チョン・ミヌクさん：練習の時にゲームをして飲み物を奢るという賭けをよくするんですが、決まってケンシンかギョンベになります。
マンネ（末っ子）たちなので少し申し訳ない気持ちもあるんですが、練習の途中で雰囲気も良くなるし、みんなの気分転換にもなります。
--CLOSE YOUR EYES のお気に入りの曲を教えてください！
チョン・ミヌクさん：『X』です。個人的に一番好きな曲なので普段もよく聴いています。作詞に参加した分、より愛着のある楽曲でもあります。
--最近ハマっていることはなんですか？
チョン・ミヌクさん：最近新しいジャンルの音楽を探して聴くことにハマっています。普段とは違うジャンルや音楽を聴きながら好みの幅が広がるのも楽しく、自然と「これうちのチームでやったらどうかな？」と想像する楽しさもあります。
--最近食べた韓国料理やお好きな韓国料理を教えてください！
チョン・ミヌクさん：キムチチゲです。特にお肉の代わりにランチョンミートの入ったキムチチゲが大好きです。最近食べたんですが、また改めておいしさを感じました。
日本の方には少し辛いかもしれないんですが、辛い物が好きなら韓国に来た時にぜひ召し上がってみてください！
--日本で必ず食べる！という日本の食べ物やおやつがあれば理由もあわせて教えてください。
チョン・ミヌクさん：日本へ行くと必ず寿司を食べます。元々好きな食べ物のうちの一つなんですが、日本で食べる寿司はより美味しいのでいつも探しています。
--オススメの韓国スポットを教えてください！
チョン・ミヌクさん：済州島をおすすめします！海がきれいで見どころも多く、旅行先としてとてもいい場所だと思います。まだ行ったことはないんですが…(笑)機会があればメンバーと一緒に行きたいですね。
＜コンサート概要＞
CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN
【東京】
2月10日(火)/2月11日(水・祝)
会場：Zepp Divercity(TOKYO)
【愛知】
2月13日(金)
会場：Zepp Nagoya
【大阪】
2月15日(日)
会場 : Zepp Osaka Bayside
※公演会場ごとに開演時間が異なります。
公演詳細はCLOSE YOUR EYES ジャパンオフィシャルファンクラブをチェックしてください↓
▶︎https://closeyoureyes.jp/news_detail.html?index=8206
2025年6月に日本で行われたファンミーティングも大盛況だったCLOSE YOUR EYES。
今回のツアーの見どころは上手になった日本語だというミヌクさん。盛り上がること間違いなしですね！
CLOSE YOUR EYESから今年も目が離せません。
テキスト＝みやしま
【PROFILE】
チョン・ミヌク（JEON MINWOOK）
韓国のオーディションサバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した韓国・日本・中国人メンバー7人組のアイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」のメンバー。
生年月日は1999年10月16日、出身地は韓国。身長181cm。チームの頼れる最年長。確かなラップの実力のオールラウンダー。