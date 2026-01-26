「こっちだよ」「おいで！」飼い主のお父さんとお母さんに同時に呼ばれた猫の行動
2匹の拾い猫が暮らすおうちに、新たにオスの子猫がやってきた！
日々の忙しさを忘れさせてくれるような4コマ漫画『拾い猫のモチャ』。猫あるある満載の本作は、SNSでも多くのファンを虜にしています。
オスの三毛猫・モチャと、真っ白なメス猫・ミルク。そこへ新たに仲間入りしたのがオスの子猫・ノリ吉！ 食事中のお父さんの邪魔をしたり、ちょっと手荒な方法でお母さんを起こしたり…飼い主さんも予想できない行動を取る先輩猫たち。そんな元気いっぱいの2匹のもとへ、ノリ吉が行ってみると…？
まるで3匹の猫を飼っているような気分にさせてくれるエピソードの数々。それでは、猫好き一家の幸せな日常をのぞいてみましょう！
※本記事はにごたろ著の書籍『拾い猫のモチャ5』から一部抜粋・編集しました。
■迷った時は
■ポジション争い
■甘えフィーバー
著＝にごたろ／『拾い猫のモチャ5』
