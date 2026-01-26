¡ÚU-23ÆüËÜÂåÉ½¡Ã23Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎÄÌ¿®Êí¡Û¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Ê¤¤¶¹´Ö¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ò£²ºÐ²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀ©ÇÆ¡ª¡ÈS¥é¥ó¥¯¡É¤ÏÂç²ñMVP¤Î10ÈÖ¡¢ºÇÍ¥½¨GK¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ÎÂç³ØÀ¸MF
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤Ç¡¢ÄÌ»»£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï£²Ç¯¤Ë£±ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Ê¤¤¶¹´Ö¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï´·Îã¤È¤·¤Æ£²ºÐ²¼¤Î¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ç¯²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÂç²ñ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥ÕÌÀ¤±Ä¾¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï£¶»î¹ç¤Ç16ÆÀÅÀ¡¦£±¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ´Áª¼ê¤È»Ø´ø´±¤ò£µÃÊ³¬É¾²Á¡ÊS¢ªA¢ªB¢ªC¢ªD¡Ë¡£Ã±½ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â´Þ¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ÈøÍ´´õ»á¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤ÎÀïÀÓ¡Û
¢§¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¿¥°¥ë¡¼¥×B
Âè£±Àá¡§¥·¥ê¥¢Àï¡»£µ¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¢¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¡¢Æ»ÏÆË¡Ë
Âè£²Àá¡§UAEÀï¡»£³¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡¢¸ÅÃ«É¢²ð¡Ë
Âè£³Àá¡§¥«¥¿¡¼¥ëÀï¡»£²¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿¸ÅÃ«É¢²ð¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ë
¢§¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸
½à¡¹·è¾¡¡§¥è¥ë¥À¥óÀï¡»£±¡Ý£±¡Ê4PK2¡Ë
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿OG¡Ë
½à·è¾¡¡§´Ú¹ñÀï¡»£±¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿¾®Àô²Â¸¾¡Ë
·è¾¡¡§Ãæ¹ñÀï¡»£´¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿¾®ÁÒ¹¬À®¢¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¢£GK¢£
£±¾®ÎÓ¾Å·¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£±»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°¼ºÅÀ
Âè£³Àï¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤ÇÀèÈ¯¡£¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤È¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤Ä¾¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢GK¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
12ßÀ粼ÃÎ¹¯¡ÎÉ¾²Á¡ÏD
½Ð¾ìµÏ¿¡§¤Ê¤·
ºÇ¤âÆñ¤·¤¤Âè£³GK¤È¤¤¤¦Ìò²ó¤ê¤Ë¤âÉå¤é¤º¡¢Îý½¬¤«¤éìÅÍß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤À¼³Ý¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¥×¥é¥¹¤ÎºàÎÁ¤Ë¡£±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
23¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÎÉ¾²Á¡ÏS
½Ð¾ìµÏ¿¡§£µ»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£µ¡Ë¡¦£±¼ºÅÀ
°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£µ»î¹çÃæ£´»î¹ç¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡£Í£°ì¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥è¥ë¥À¥óÀï¤â¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò½ü¤±¤Ð¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¡¢£²¤Ä¤Î¥¥Ã¥¯¤ò»ß¤á¤¿PKÀï¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨GK¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤Ç¤â°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£DF¢£
£²ÇßÌÚ¡¡Îç¡ÎÉ¾²Á¡ÏA
½Ð¾ìµÏ¿¡§£µ»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£µ¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
±¦SB¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¤À¤¬¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DF郄¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥¢¥ë¥á¥ì¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Î®Æ°Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¤Î·ù¤¬¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Ãæ±û¤«¤é¼Ð¤á¤Ë±¿¤Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼«³Ð¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÉû¾¤ÎÌò³ä¤âÁ´¤¦¡£
£³ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÎÉ¾²Á¡ÏC
½Ð¾ìµÏ¿¡§£±»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
CB¤òÄê°ÌÃÖ¤È¤¹¤ë¼éÈ÷¤Î¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥ë¤Î½ÐÈÖ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤È¤ÎÂè£³Àï¤Î¤ß¡£¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤ëÂç²ñ¤Ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç£±¡¢£²°Ì¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤²ù¤·¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ¤¶¤¹¡£
£´±ÊÌî½¤ÅÔ¡ÎÉ¾²Á¡ÏA
½Ð¾ìµÏ¿¡§£´»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£´¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
º£Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô¤ò¾å¤²¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀCB¤Ç¤Ï±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤È¡¢ÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÄÙ¤·Ìò¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤éÇÛµëÌò¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
£µ»Ô¸¶Íù²»¡ÎÉ¾²Á¡ÏA
½Ð¾ìµÏ¿¡§£µ»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£µ¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
Íê¤ì¤ë¼ç¾¤Ï¶õÃæÀï¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢ÃÏ¾åÀï¤Ç¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é¸£°ú¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£½à·è¾¡¤ÎÉé½ý¸òÂå¤Ï¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
