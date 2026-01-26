見事なFKを決めてみせた宇佐美。写真：河治良幸

写真拡大

　ガンバ大阪は、１月12日から沖縄の中城村でキャンプを実施。最終日となる25日にJ２の北海道コンサドーレ札幌とトレーニングマッチを３本行ない、４−１で勝利した。

　このトレーニングマッチの２本目で、宇佐美貴史が決めたゴールが小さくない反響を呼んでいる。
 
　G大阪の主将は、敵陣ボックス右角の手前で得たFKのキッカーを務めると、短い助走から右足を一振り。鋭いボールは相手GKの手前でワンバウンドし、ゴールのニアサイドに突き刺さった。

　クラブの公式Xで得点シーンが公開されると、以下のような声が上がった。

「さすが宇佐美...」
「球速すぎて見えない笑」
「なぜそれが入るのか...」
「スーパー過ぎるって」
「その角度も射程圏内ですか」
「うますぎやろ！」
「コースありましたか？」
「えぐすぎるって」
「開幕戦が待ちきれない」
「時空歪んでんの？？笑」

　33歳FWの技巧に、多くのファンが唸った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】宇佐美貴史が決めた鮮やかな直接FK弾！