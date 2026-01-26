「時空歪んでんの？？」宇佐美貴史が魅せた圧巻FK弾に驚きの声続々！「その角度も射程圏内ですか」「球速すぎて見えない笑」
ガンバ大阪は、１月12日から沖縄の中城村でキャンプを実施。最終日となる25日にJ２の北海道コンサドーレ札幌とトレーニングマッチを３本行ない、４−１で勝利した。
このトレーニングマッチの２本目で、宇佐美貴史が決めたゴールが小さくない反響を呼んでいる。
G大阪の主将は、敵陣ボックス右角の手前で得たFKのキッカーを務めると、短い助走から右足を一振り。鋭いボールは相手GKの手前でワンバウンドし、ゴールのニアサイドに突き刺さった。
クラブの公式Xで得点シーンが公開されると、以下のような声が上がった。
「さすが宇佐美...」
「球速すぎて見えない笑」
「なぜそれが入るのか...」
「スーパー過ぎるって」
「その角度も射程圏内ですか」
「うますぎやろ！」
「コースありましたか？」
「えぐすぎるって」
「開幕戦が待ちきれない」
「時空歪んでんの？？笑」
33歳FWの技巧に、多くのファンが唸った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宇佐美貴史が決めた鮮やかな直接FK弾！
