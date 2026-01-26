「異例づくめ」の超短期決戦となる衆院選がいよいよ27日に公示されます。投票の際に持参する「入場整理券」ですが、期日前投票が始まる28日までに間に合わない市町村も…。



衆議院解散翌日の24日。本来は休みの土曜日にも関わらず各市区町村の担当者が受け取りにきたのは選挙区と比例代表の投票用紙。そして県警本部と県内23の警察署には選挙違反取締本部を設置。



そして26日。熊本市内の20か所に投票を呼びかける啓発看板が設置されました。解散から投開票まで16日間と「超短期決戦」となる今回の衆院選。急ピッチで準備が進められますが、こんな問題が。





■熊本市選挙管理委員会事務局・國津礼司 副事務局長（※礼はしめすへんが示）「突然の解散で入場整理券の配布が2月2日以降になる見込み」

投票所の入場整理券の発送が、期日前投票が始まる28日に間に合わないといいます。



■山本紗英子アナ

「今回入場整理券の発送が遅れていることを受け、各世帯に配られるチラシには『作成次第郵送する』などの文言が追加されています」



入場整理券が間に合わないところは他にも…。KKTの調べでは、少なくとも26市町村で期日前投票開始の28日までに届かないもしくは届かない可能性があるということです。その場合、期日前投票はできないのでしょうか？？



■熊本市選挙管理委員会事務局・池邉陽 副事務局長

「入場券がなくても投票できますので、ご安心して期日前投票はしていただきたい」





入場整理券がなくても投票所で宣誓書を記入し本人確認がとれれば投票できるということで、熊本市選管や県選管は周知を図っています。異例づくめのバタバタ選挙となった衆院選。27日に公示、2月8日に投開票されます。