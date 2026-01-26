ボンボンドロップシール人気「扱いなし」の日も親子が行列　小学生たちは「ウォーター」「おなか」「おしり」に注目

26日午前10時ごろ、東京・原宿で並ぶ多くの親子連れの姿が。

皆さんのお目当ては今、大人気のボンボンドロップシール通称“ボンドロ”。

しかし、過熱するシール人気の影響で26日は取り扱いなしにもかかわらず。多くの親子が他のシールを求め列を作っていました。

ある親子はそれぞれがシールを大量に購入し、そのお値段、1万5000円超え。

売り場の壁にびっしり並んだシールを吟味していた8歳の女の子は「16枚とかいっぱい買った！やっぱりうれしいし、早くシール帳に貼りたい」と話しました。

女の子が出してくれたのは自慢のシール帳。

他のの子供たちもシール帳を持ち歩いていました。

今、大ブームを起こしている、ぎっしりと手帳に貼ったシールを友達同士で交換するシール交換。

なぜ、こんなにもはやっているのか、店を訪れていた女の子に聞いてみると「かわいいし、あまり話したことない友達でもシール帳持っていたりする。その友達ともシール交換できて、そこから仲良くなったりできました」といった声が。

12枚ものシールを購入した親子は「見てるだけで暇つぶしになる。毎日の癒やしになるから、結構シール帳があると楽しくなる」「かわいい〜ってなるし、娘とのコミュニケーションになる。いっしょに交換したり買い物きたりするの楽しい」と話しました。

また、最新トレンドについて、店を訪れていた人に聞いてみると「ウォーターシール。（Q,どういうシール）水が中に入っている」「おなかシール。まあまあ最近はやってる！ぷにぷにして気持ちいいです」「（Q.おしりシールは人気？）私の中でははやってるけど、ぷりぷりだから」といった声が聞かれました。

親子のコミュニケーションにもひと役買っているシール。

このシール熱はまだまだ続きそうです。