圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

スペシャルイベント“白銀の世界”開催中です。

パーク内のタワーシティにある和食レストラン「魚壱」では、イベント期間限定メニュー「白銀牡蠣御膳」が提供されています。

ハウステンボス／魚壱“白銀の世界”白銀牡蠣御膳

価格：3,000円(税込)

提供期間：2026年01月10日 〜 2026年02月26日

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「魚壱」

「白銀牡蠣御膳」が提供される、和食レストラン「魚壱」。

ハウステンボスのタワーシティ1Fにあり、新鮮な魚が自慢の長崎ならではの握り寿司などを味わえるレストランです。

玄界灘の鷹島で育った本まぐろを使用した寿司や丼のほか、五島うどんも用意されています。

そんな「魚壱」に期間限定で登場している「白銀牡蠣御膳」

九州産の牡蠣を甘ダレ、チリソースでアレンジした2種類の寿司をはじめ、牡蠣の炊き込みご飯や鯛のカルパッチョなどがセットになった贅沢な御膳です。

お寿司や炊き込みご飯、カルパッチョ、うどんなどがセットになった、ボリューム満点の内容です。

メインとなる牡蠣の寿司は2種類。

牡蠣の殻の上に盛り付けられた豪華な一品です。

甘辛いタレがかかった天ぷら寿司など、異なる味わいを楽しめます。

御膳には「牡蠣の炊き込みご飯」も付いています。

さっぱりといただける「鯛のカルパッチョ」

紫玉ねぎやレモンが添えられ、彩りも豊かです。

温かい「五島うどん」もセットになっており、満足感のあるメニュー構成です。

九州産の牡蠣を甘ダレやチリソースなど様々な味わいで楽しめる、贅沢な和食御膳。

冬のハウステンボスで、長崎の海の恵みを心ゆくまで堪能できる期間限定メニューです。

ハウステンボス／魚壱「白銀牡蠣御膳」の紹介でした。

