こういうの求めてたーーッ！【シャトレーゼ】ちょっと甘いものが欲しい時に◎「個包装おやつ」

【シャトレーゼ】といえば、お手頃価格で手に入るクオリティの高いスイーツの数々が魅力。店内では、ショーケースに並ぶ色とりどりのケーキがひと際華やかですが、ケーキ以外に注目すべきなのが自宅用にもお配り用にも便利な個包装のお菓子です。そこで今回は、ティータイムにも嬉しい「個包装おやつ」を紹介します。

焼き菓子とアイスのいいとこ取り

「ダックワーズサンドアイス」は、季節限定の商品。焼き菓子の定番ダックワーズでキャラメルアイスをサンドした、やや意外性のある組み合わせです。公式サイトによると、キャラメルアイスは「北海道生クリームを加えた甘さとほろ苦さが絶妙に調和する」仕上がりになっているとのこと。\216（税込）とは思えない、上品な見た目と味わいが魅力のサンドアイスです。

温かいコーヒーや紅茶を添えて

ダックワーズは、口の中でほろっとほどける軽やかな食感が特徴ですが、アイスサンドにしたときの食感が気になるところ。@mame48goさんによると「さくっと軽く、ほどけるような口当たり」とのことなので、サンドアイスでもダックワーズ本来の食感が堪能できそうです。食後のおやつやティータイムのお供にすれば、贅沢感のあるひとときが過ごせそう。

栗好きなら要チェック

「一粒栗大福マロンクリーム入り」は、渋皮栗とマロンクリームを使った、栗の魅力を味わえる贅沢感が魅力。大福の雪平生地も栗色に色付けされています。中に入っている渋皮栗は、一粒をまるまる使っているため、栗本来の味わいを感じられそうです。

断面まで美しい高級感のある仕上がり

大福を2つにカットすると、中には一粒の渋皮栗と栗を包み込むたっぷりのマロンクリームが。雪平生地・クリーム・渋皮栗のバランスも美しく、高級感も感じられます。@mame48goさんによると「ひと口ごとに広がる栗の香りと自然な甘さがとても上品」とのことなので、来客時のお茶請けとしてもおすすめです。

【シャトレーゼ】の「個包装おやつ」なら、いつものティータイムがワンランクアップする高級感や上品さを楽しめるかも。見た目と味の満足度も高そうなので、気になる人はぜひ店頭で探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる